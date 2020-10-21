Cerebral Palsy’li çocukların hikayeleri sergide hayat buldu

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, 11 Cerebral Palsy'li çocuğun hayallerini simgeleyen objelerle, hikayelerini fotoğrafladı. Fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Sakıp Sabancı Müzesi, dijital serginin sanat danışmalığını da yürüterek projeye destek verdi.

Cerebral Palsy'li çocukların umutları ve yaşam mücadeleleri konusunda farkındalık yaratmak için, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye ve Allergan Aesthetics Türkiye iş birliğinde 'Benim Güzel Yarınlarım Var' isimli dijital fotoğraf sergisi hayata geçirildi.

ÇOCUKLAR POZ VERDİ

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan dijital sergi ile CP'li çocukların hayatlarında erken müdahelenin önemine dikkat çekildi.

Proje için Cerebral Palsy'li çocuklar hayalleri için kamera karşısına geçti. Kiminin en büyük hayali aşçı, hakem, şarkıcı, tarihçi olmak, kiminin de doktor, ressam, prenses, sanatçı olmak.

Dünya Cerebral Palsy Günü'nde bir araya gelen 11 Cerebral Palsy'li çocuk hem geleceğe yönelik hayallerini anlattı, hem de hikâyeleriyle umut verdi. Proje kapsamında fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut 11 çocuğun hayallerini simgeleyen objelerle, hikâyelerini fotoğrafladı. Fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Sakıp Sabancı Müzesi, dijital serginin sanat danışmalığını da yürüterek projeye destek verdi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR DENEYİMDİ'

Çektiği fotoğraflarla serginin taşıyıcısı olan Mehmet Turgut; "Böyle anlamlı bir projede yer almak benim için çok kıymetli. Cerebral Palsy'li çocuklarımızla bir günü geçirmek onların gülüşlerini yakalamak, hayallerini fotoğraflamak çok değerli bir deneyimdi.

Engellerimizi hissetmediğimiz çok güzel bir çekim geçirdik. Erken tanı ve rehabilitasyonla bu çocuklarımızı topluma kazandırabileceğimizi gösteren, önemli bir projeye imza attık" dedi.