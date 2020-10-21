Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlışa dikkat!

Yaşım ileri bu yaşta ameliyat olamam! YANLIŞ!

DOĞRUSU: Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder "Meme kanseri tanı sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Günümüzde 70 yaş ve üzerimeme kanseri tanı oranı yüzde 30 olarak bildirilmektedir. Yaşam süresi uzadıkça tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ileri yaş meme kanseri tanı sayısı artmakta ve bu önemli bir toplumsal sorun haline gelmektedir. Bu yaş gurubu hastalarda tedavi planlanırken baz alınan asıl faktör hastanın yaşı değil performansıdır. Uygun hastalarda cerrahi rahatlıkla yapılabilmekte, cerrahi için uygun olmayan hastalarda ise medikal tedavi protokolleri tercih edilebilmektedir" diyor.

Ameliyat oldum tedavim tamamlandı! YANLIŞ!

DOĞRUSU: Meme kanseri tedavisinde cerrahi uygulamalar tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Eklenen tıbbi tedaviler (kemoterapi-hormonoterapi) ve radyoterapi (RT) ile birlikte tedavinin bütünlüğü sağlanmakta ve başarı oranları arttırılmaktadır.