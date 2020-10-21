Sağlık çalışanlarının özverisi trafoya resmedildi

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki yoğun çalışmalarına dikkat çekmek için Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ndeki trafoyu boyadı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da beş milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecindeki mücadelesine dikkat çekti. Daha önce maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat çeken UEDAŞ bu kez de Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ndeki trafoyu sağlık çalışanlarının yoğun çalışmalarına dikkat çeken bir temayla boyadı. Çalışmada yoğun maske kullanımından dolayı yüzünde yaralar oluşmuş bir sağlık çalışanı resmedildi.

Başladığı günden bu yana 52 trafoyu hayata kazandıran 'Trafolar Konuşuyor' projesi hakkında konuşan UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü olan Trafolar Konuşuyor projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışı ve kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkat çektiğimiz projemizde son olarak koronavirüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık" dedi.