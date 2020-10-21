'Uzaktan çalışma' ile dolandırdılar! Günlerce çalıştırıp parasını vermediler

İstanbul Kadıköy'de grafikerlik yapan 26 yaşındaki Yeliz Cendeoğlu uzaktan çalışma olarak başladığı yerel gazetede günlerce tasarımlar yaptı işi teslim etti ama parasını alamadı. Sürekli ertelenerek kandırıldığını düşünen Cendeoğlu; "Bu yapılan resmen emek hırsızlığı. Ben onlara verdikleri işi zamanında teslim ettim. Ama onlar günler geçmesine rağmen paramı vermedi. Şimdi telefonlarımı bile açmıyorlar" dedi.

Kadıköy'de yaşayan Grafik tasarımı mezunu Yeliz Cendeoğlu pandemi sürecinden dolayı, işsiz kalınca iş arayışına başladı. Geçtiğimiz aylarda iş başvurusu yaptığı bir yerel haber yapan internet gazetesinden teklif geldi. Bir süre uzaktan çalışarak tasarımlar yapmasını istediler ve karşılığında 2 bin lira alacağını söylediler. Sözleşmeyi de kısa bir süre sonra ofiste çalışmaya başlayınca yapacaklarını belirtip işe başlattılar.

EMEK DOLANDIRICILIĞI

İddiaya göre Yeliz Cendeoğlu verilen tüm işleri zamanında ve layıkıyla teslim etti. Ama emeğinin karşılığını alamadı. Şimdi karşısına bir muhatap dahi çıkmıyor. Emeğimi çaldılar diyen Cendeoğlu; "Ben işe başladığımda bana teknik destek sunacaklarını söylediler bilgisayar vereceklerini söylediler. Bir süre çalıştım bilgisayar falan gelmedi. Ben elimde olan ile en iyi şekilde tasarımlarımı yapıp onlara ilettim. Bana bugün yarın diye diye bilgisayar olmadan işi bitirttiler. Ben iş ahlakım gereği, verdiğim sözü tuttum ve tasarımlarımı eksiksiz teslim ettim. Günlerdir paramı alamıyorum, sözleşmemin olmamasına güveniyorlar, şimdi telefonlarıma bile bakmıyorlar. Bu insanlar emek hırsızı. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Başka mağdurlarda varmış, işi yaptırıp para vermemişler" dedi.