Koronavirüse karşı kekik yağı!

Türkiye, teknolojide yerli insansız hava aracı, yerli otomobil derken sağlıkta da millileşme hareketine başladı. Ülkemizde düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğu ve yıllık bir milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan, koruyucu ve önleyici, gıda takviyesi sektöründe milli oyuncular baş göstermeye başladı.

Koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde milli gıda takviyesi sektöründe liderliği ise kekik yağında bulunan karvakrolü standardize ederek Vacrol olarak bilinen birer sağlık savaşçısına çeviren firmalar üstleniyor. Birçok doktorun dahi Covid-19 pandemisi sırasında karvakrol içeren gıda takviyeleri kullandıklarını açıkladıklarını belirten sektöre göre, salgınla beraber daha da önemli hale gelen önleyici ve koruyucu sağlık talebinde hızlı davranılırsa Türkiye 90 milyar dolarlık dünya gıda takviyesi pazarına yön veren ülke durumuna gelebilir.





ANADOLU'NUN KADİM BİTKİSİ



Gıda takviyesi sektörünü bugüne kadar dünya çapında belli merkezlerin üreterek piyasaya sunduğu ürünlerle yönettiğine dikkat çeken İlaç firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, şirketin medikal direktörü Dahiliye Uzmanı Dr. Müslüm Sağır ile beraber karvakrolle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi.





Kekiğin İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutulan Anadolu'nun kadim bitkisi olduğunu hatırlatan Can, "Şimdiye kadar birçok değerli bilim insanımız bu konuya eğildi ama türlü engellerle pes ettirildiler. Onların bırakmak zorunda kaldığı bayrağı danışman bilim insanlarımızla beraber biz devraldık. Türkiye'nin şu an karvakrol araştırmaları yapan tek özel girişim laboratuvarını kurduk. Sahip olduğumuz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kaydımızla, şu an tüm Türkiye'de işlenmiş kekik yağının dünya çapında hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.



"KEKİĞİ VERİP İLACINI ALIYORUZ"



İçerdiği yağ ve karvakrol oranı açısından en iyi kekiğin Türkiye'de yetiştiğini hatırlatan Can, "Ülkeler bizden kekiği kurutulmuş olarak alıp kendi sağlık alanlarında kullanıyorlar hatta bize ilaç veya gıda takviyesi olarak tekrar satıyorlar. Avrupa ülkelerinde ilaç satma izni veren tek otorite olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kekik yağının etken maddesi olan karvakrolü, hazımsızlık ve gastritten akciğer kökenli öksürüklere kadar antiseptik, antiviral ve antibakteriyel olarak kullanılması için öneriyor. Şu an Avrupa'da Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya ve Polonya, karvakrol içerikli ürünlerin tüketimini teşvik ediyor. Çukurova, Akdeniz ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalar da bunu onaylıyor" dedi.





KORONA FIRSAT OLABİLİR



Pandemi döneminde kendileri de koronavirüse yakalanan, aralarında birçok baş hekimin de bulunduğu, Türk doktorların hastalığı Karvakrol içerikli kekik yağını kullanarak yendiklerini ve bunu da açık açık basın yayın organlarından duyurduklarının altını çizen Can, "Karvakrolün Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek koruma sağladığı zaten biliniyor. Bu konuda veri toplamaya devam ediyoruz. Koronavirüs pandemisiyle birlikte karvakrolün virüs öldürücü özelliğinin tekrar gündeme geldi. ve Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirirse 90 milyar dolarlık dünya gıda takviyesi pazarına yön veren ülke olabilir"dedi.



HÜCRE YENİLEME



Kekik yağı ile üretilen ilacın Medikal Direktörü Dr. Müslüm Sağır ise karvakrol ile hücreleri yenileyen Pirolokinolin Kinon (PQQ) ile birlikte Omega 3 ve C vitamini ile de sinerji yarattıklarını söyledi. Sağır, "Bugün bilim dünyası karvakrolün de içinde bulunduğu terpenler adı verilen bileşenlerin kombine kullanıldıklarında Antiviral etkilerinin çok daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur" diye konuştu.