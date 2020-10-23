Sağlıklı beslenmede doğru bilinen yanlışlar

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı'na vatandaşların sorduğu sorular ve gelen yanıtlar şöyle:(Bitkisel çaylar zayıflatır mı?) Bazı bitkiler bağırsakları çalıştırır bazı bitkiler idrar söktürücü özellik gösterir. Ancak hiçbir bitki zayıflatmaz.(Et veya kemik suyu besleyici mi?) Kemikler kalsiyumdan zengindir. Ancak ette bulunan besin öğelerinin büyük bir kısmı pişme suyuna geçmediği gibi kalsiyum da suya geçmez. Bu nedenle et veya kemik suyunun besleyici değeri yoktur.(Taze meyve ve sebze tüketilirken nelere dikkat edilmelidir?) Meyve ve sebzelerin sularının sıkılıp içilmesi yerine tüm olarak tüketilmesi, kabukları yenilebilenlerin kabuklar ile yenilmesi posa tüketimini artıracağından daha yararlıdır. Besin değeri azalacağından konservelerin suyu dökülmemelidir.(1 ayda en fazla kaç kilo vermeliyiz?) Eğer kilolu iseniz ağırlık kaybetmeniz sağlık durumunuzu geliştirir ve yaşam kalitesini arttırır. Ancak hızlı kilo verme şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikeli. Zayıflama programları kişiye özel olmalı. Verilebilecek maksimum kilo bireyin fazla kilosuna yaşına ve yaşam şekline göre farklılık gösterir. Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmelidir.