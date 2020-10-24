Bu araştırma şaşırttı! Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?

KLORHEKSİDİN KORONAVİRÜS İÇİN ETKİLİ BİR FORMÜL

Ağız gargaralarının diş macunlarından daha uzun süre etkili olduğuna dikkat çeken Alkan, "Klorheksidin gargaralar özellikle bu süreçte çok ön plana çıktı. Çünkü özellikle bu madde için antimikrobiyal kavramı kullanılır. Sadece antibakteriyel değil aynı zamanda antiviraldir ve mantarlara karşı da etkilidir. Bu dönem için kıymetli bir formül diyebiliriz. Klorheksidin emdirilmiş diş ipleri satın alınabilir, ya da bu gargaralara kendi diş iplerinizi batırabilirsiniz. Ağız pastillerinde de bulunabilir" ifadelerini kullandı.

MİSVAK MİKROP TUTMAYA DAHA ELVERİŞLİ

Ağız hijyeni için kullanılan misvakların çağına göre başarılı olduğunu ancak şimdi etkisini kaybettiğini söyleyen Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"O zamanlar, bu zamanlara göre daha organik gıdalarla besleniliyordu. Beslenme şartları tamamen farklıydı. Günümüzde oldukça şekerli, yumuşak gıdalar tüketiyoruz. Bu yüzden misvak tek başına ağız hijyeni için artık yeterli bir ürün değil. Bunun en önemli nedeni de bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmiş olmasıdır. Misvakı temizlemesi her zaman biraz daha zordur. Organik bir ürün olduğu için de zamanla mikrop tutmaya daha elverişlidir. Yapısından dolayı su emer, bu yüzden günümüzdeki profesyonel diş fırçalarına kıyasla daha zayıf bir ürün olarak karşımıza çıkar."