Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir

'UYUMUN NE KADAR OLDUĞUNA BAKMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. Kara, bu önlemlerin neler olabileceği sorusuna, "Son rakamlara ve değerlere bakmak lazım. Maske kullanım oranlarının ne olduğuna, uyumun ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor. Bir de uygulamalarda nelerin ne kadar uygulanabildiğine, önerileri açıkçası il pandemi kurulu il bazında da alabiliyor. O alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uygulanabildiğini, sorun yaşanan yer var mıdır yok mudur onları da değerlendirip, ona göre karar vermek lazım. Yeni önlemler gelebilir" diye yanıt verdi.