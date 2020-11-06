Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı! Koronavirüslü hastalarda antikorla ayakta tedavi mümkün mü?

"Bunun rutin kullanıma girmesi için hala daha önümüzde belli bir dönem ve süreç var. Ümit verici; ama kısa vadede bunun hemen elimizin altında hazır olacağını düşünmemek lazım. Çünkü hem teknoloji olarak ileri ve pahalı bir teknoloji hem de yaygın bir şekilde herkese ulaştırma şansınızın kolay olmadığı bir teknoloji. Bununla birlikte bu yayımlanan çalışmaların sonuçları da oldukça ümit verici. Henüz bunların rutin kullanıma girmesi için dünyanın birçok ülkesinde hazır ve kullanıma hazır bir hale gelebilmesi için önümüzde epey bir zamana ihtiyaç var. Ama son derece ümit verici çalışmalar tabii ki"



