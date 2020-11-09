Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Pfizer aşısıyla ilgili açıklama!

Koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği söylenen Pfizer aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan çalışmalar tüm insanlık için umuttur. Firma 2020 yılında 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmek gibi bir hedefler var. 2020 yılı içinde üretmeyi planladıkları 50 milyon doz aşının dağıtımı nasıl olur bunu henüz kesin olarak bilemiyoruz. Aşı çalışmalarının başında, BionTech ile anlaşma yapan hatta aşının parasını ödeyen ülkeler vardı. Almanya bu açıdan avantajlı ülkelerden biri. Türkiye de Faz 3 çalışmalarına dahil olmuştu. Bu nedenle aşıya ulaşma açısından Türkiye'nin de avantajı var diyebiliriz. Firmayla ticari anlaşmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor. " dedi.