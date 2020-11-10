Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Pfizer corona aşısı açıklaması! "Tüm dünya için en güzel haber..."

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haberi: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Pfizer corona aşısı açıklaması! "Tüm dünya için en güzel haber..."

Ajansların aktardığı haberine göre, onlarca denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının, hastalığı büyük oranda engellediği tespit edildi. Pfizer aşısının coronavirüse karşı %90 oranında önlediğinin duyurulmasının ardından, Türkiye’deki aşı çalışmaları merak konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘Tüm dünya için en iyi haber!’ olarak duyurulan Pfizer aşısını ve Türkiye’deki aşı çalışmalarını sabah.com.tr’ye özel olarak değerlendirdi. Koronavirüs aşı çalışmalarının tüm dünya için umut olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, “Türkiye de Faz 3 çalışmalarına dahil olmuştu. Bu nedenle aşıya ulaşma açısından Türkiye’nin de avantajı var diyebiliriz.” dedi. İşte ’nün ile ilgili son dakika açıklamaları…

ZEYNEP AKBAŞ ZEYNEP AKBAŞ
Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:04 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Pfizer aşısıyla ilgili açıklama!

Koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği söylenen hakkında değerlendirmelerde bulunan , "Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan çalışmalar tüm insanlık için umuttur. Firma 2020 yılında 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmek gibi bir hedefler var. 2020 yılı içinde üretmeyi planladıkları 50 milyon doz aşının dağıtımı nasıl olur bunu henüz kesin olarak bilemiyoruz. Aşı çalışmalarının başında, BionTech ile anlaşma yapan hatta aşının parasını ödeyen ülkeler vardı. Almanya bu açıdan avantajlı ülkelerden biri. Türkiye de Faz 3 çalışmalarına dahil olmuştu. Bu nedenle aşıya ulaşma açısından Türkiye'nin de avantajı var diyebiliriz. Firmayla ticari anlaşmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor. " dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Pfizer aşısıyla ilgili açıklama!

'NİSAN AYINA KADAR TAMAMLANABİLİR'

Türkiye'deki aşı çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Türkiye'deki aşı çalışmalarında henüz Faz 1 çalışmaları başladı. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunlar zaman alacak çalışmalar ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu çalışmaların nisan aynına kadar tamamlanacağını umudunu taşıdığını söylemişti. Türkiye'deki aşıların kullanıma girmesi için en az 5-6 ay kadar bir süre var diyebiliriz." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Pfizer aşısıyla ilgili açıklama!

"BU BİR ARA DEĞERLENDİRME…"

Aşının bilimsel makalesinin henüz yayınlanmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Çalışma hala devam ettiği için kesin bilgiler veremiyoruz. Bu bir ara değerlendirmeydi. Bağışıklığın ne kadar süre devam edeceğini bu nedenle henüz bilmiyoruz. Aşının yüzde 90 oranında korunma sağlaması çok iyi bir oran. Ancak bulunsa bile, bu aşıyı ulaştırmak, yapmak zaman alacaktır. Pek çok ülke bu aşıya ulaşmak için çalışıyor." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Pfizer aşısıyla ilgili açıklama!

"EN ÖNEMLİ SİLAH AŞI…"

Aşı çalışmalarının koronavirüsten tamamen kurtulma konusundaki önemine dikkat çeken Özlü, "Aşı çalışmaları koronavirüsten korunmak için en büyük silah aşı ancak önemli olan ne kadar sürede ne kadar insanın aşılanacağı." dedi.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Pfizer corona aşısı açıklaması! "Tüm dünya için en güzel haber..."
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