Son dakika haberler: Uzman isimden şok diyet uyarısı: Koronavirüs döneminde bundan uzak durun...

'HAFTADA İKİ GÜN BALIK'

D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve hormon olarak bilindiğini de ifade eden Eskici, "D vitaminini bildiğiniz gibi güneş ile alıyoruz. Bununla birlikte D vitaminini yumurta sarısı, karaciğer ve balık gibi gıdalar ile alabiliyoruz. Haftada 2 gün balık yemeye özen gösterelim. Biz sardalya, hamsi, somon gibi bunun dışında ceviz, keten tohumu ve semizotu gibi yiyeceklerle de Omega 3 ihtiyacımızı karşılayarak, bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bu dönemde D vitamini düzeylerimizi kontrol ettirelim. Mevsim olarak güneş ışığından çok da yararlanamayacağımız bir mevsime giriyoruz. Doktor önerisiyle zaten takviye gerekiyorsa bu takviye bize yapılacaktır. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotiklerin ve prebiyotiklerin önemi de yadsınamaz. Probiyotikler bağırsağımızdaki yararlı bakterilerdir. Biz lifli gıdalar tükettiğimizde, bu mevsimde brokoli, pırasa, karnabahar, soğan ve sarımsak tükettiğimizde probiyotiklerin temel gıdası olan prebiyotikleri vücudumuza almış oluyoruz. Yoğurt ve kefir tükettiğimizde de yine günlük beslenmemiz için almamız gereken probiyotikleri almış oluyoruz" dedi.