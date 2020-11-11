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: aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama!

: Aşı çalışmalarıyla ilgili basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Serhat Ünlü ve Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye’deki ve aşı olan kişilerde görülen yan etkilerle ilgili bilgiler verdi. Aşı çalışmalarındaki etkinlik protokolünden de bahseden Akova, en çok merak edilen ‘Yan etki görüldü mü?’ sorusuna ‘Baş ağrısı gibi şikayetlerle gelenler var ancak bunlara boş aşı mı dolu aşı mı vurulduğunu bilmeden kesin bir şey diyemeyiz. Bu etkiler boş aşı vurulmuş kişilerde psikolojikte olabilir. Henüz ciddi bir yan etki görülmedi.’ diyerek cevap verdi. İşte ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama!

Prof. Dr. Murat Akova, "Yan etkilerin önemli kısımlarından bazıları; baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler. Bu şikayetlerle başvuranlar oluyor. Ancak bu şikayetlerle gelen hastanın boş aşı mı dolu aşı mı vurulduğunu bilmiyoruz. Yani hastadaki bu etkiler psikolojikte olabilir. Henüz ciddi bir yan etki görülmedi." dedi.

"40 YENİ HASTAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Prof. Dr. Murat Akova, sözlerine şöyle devam etti; "Etkinlik protokolüne göre, gönüllüleri aşıladıktan sonra 40 yeni koronavirüs hastasına ihtiyacımız var. Henüz bu sayıya ulaşamadık. Türkiye'nin güvenlik verileri herhangi bir soruna işaret etmiyor. Etik kuruluna başvurduk. Sadece sağlık personeline değil onun dışında isteyenlere de bu aşıyı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta bir açıklamayla daha ayrıntılı duyuracağız."

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AŞILAMA BELLİ BİR SİSTEMLE OLACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünlü ise aşı çalışmaları hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Bağımsız Güvenlik Komitesi 600 aşı sonrası bir güvenlik raporu hazırladı.

İkinci kısma önümüzdeki hafta geçeceğiz. Zamanı geldiğinde daha kesin bilgiler elde edeceğiz. Hangi merkezlerde kime nasıl müracaat edileceğini gösteren bir web sayfası hazırlanıyor. Her merkezin belli aşılama kapasitesi var. Belli bir sistem de gelenleri aşılayacağız"

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Son dakika haberi: Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama!
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