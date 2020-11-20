Son dakika haberi: Koronavirüs testi pozitif çıkanlar evde ne yapmalı?

SEMPTOMLAR HAFİFSE EVDE KALIN:
Korkmayın, sakin olun. Semptomlarınız hafifse evde kalın, panik yapıp hastaneye koşmayın. Ateş ve öksürük olsa bile tıpkı grip gibi evde geçirilebilir ki en hijyenik tedavi herkes için ev tedavisidir. Özellikle yaşlılara en iyi rehabilitasyon evdir, daha rahat hareket eder, yakınları, bakıcıları yanındadır. Hastanede moralleri düşeceğinden hastalıkla mücadeleleri zayıflayabilir.
YÜZÜSTÜ UYUYUN:
Dinlenmek ya da uyumak için uzandığınızda yüzüstü yatın. Kesinlikle sırtüstü yatmayın. Çünkü virüs en çok akciğerin arka alt loblarını yani sırtımızdaki lobları, etkiliyor. Buraları açık tutmak için gündüz oturmak, yatıyorsak da yüz üstü yatmak çok önemli. Akciğer kapandığı zaman virüs daha hızlı çoğalıyor, zatürreye neden oluyor ya da mevcut zatürrenin daha ağırlaşmasına neden olabiliyor.
ÖKSÜRÜĞÜ KESMEYİN:
Öksürüğünüzü kesmeyin, bir süre öksürüğe katlanın; unutmayın öksürük akciğerin temizlenme refleksidir. Öksürük kesme amaçlı şuruplardan, haplardan uzak durun. Bunun yerine bitki çayları, komposto, hoşaf, su gibi ılık ve sıcak bol miktarda sıvı tüketin. Siyah çay ve kahveyi idrar söktürücü olduğu için vücut sıvılarında azalmaya neden olduğundan, sıvı olarak kabul etmiyoruz.
C VİTAMİNİNİ DIŞARIDAN ALMAYIN:
Kovid 19 olduk, üç öğün meyve sebze tüketiyorsak yeterli C vitamini alıyoruz, demektir. Dışardan ekstra C vitamini takviyesi almayın. Fazla C vitamini böbrek taşına neden oluyor. Kritik hastalarda C vitaminin antioksidan etkisi vardır ancak bazen kritik, ağır hastada C vitamini oksidan etki yapabiliyor. Yani yarar yerine zarar verebiliyor. D vitamini hiç acil değil. İyileştikten sonra seviyesine bakılıp dozu doktor tarafından ayarlanarak alınmalıdır.
HERKESE ASPİRİN OLMAZ:
40 yaş üzeri, şiddetli baş ağrısı, ateş, öksürüğü olup, ailede kalp hastalığı bulunanlara günde 1 tane 100 mg Aspirin almalarını öneriyorum. Yine semptomatik olup kendisi de kalp damar hastası olanlara ise Aspirin'in yanısıra iğne ile kan sulandırıcı tedavi öneriyorum. Bunlar dışında kalanların Aspirin kullanmalarına gerek yok.
TOMOGRAFİDEN UZAK DURUN:
Testiniz pozitif çıktı, diye akciğer tomografisi çektirmeye çalışmayın. Çünkü meme ve tiroid kanseri riskimizi çok artıyor.
EVİ ÖĞLEN HAVALANDIRIN:
Ev öğlen saatinde herkes kendi odasında otururken, 30 dakika süreyle hava akımı yaptırılarak havalandırılmalı. İç ve dış ortam kirliliği akciğerin temizleme yeteneğini bozan kimyasallardır.