Son dakika haberi: Koronavirüs testi pozitif çıkanlar evde ne yapmalı?

YÜZÜSTÜ UYUYUN:

Dinlenmek ya da uyumak için uzandığınızda yüzüstü yatın. Kesinlikle sırtüstü yatmayın. Çünkü virüs en çok akciğerin arka alt loblarını yani sırtımızdaki lobları, etkiliyor. Buraları açık tutmak için gündüz oturmak, yatıyorsak da yüz üstü yatmak çok önemli. Akciğer kapandığı zaman virüs daha hızlı çoğalıyor, zatürreye neden oluyor ya da mevcut zatürrenin daha ağırlaşmasına neden olabiliyor.