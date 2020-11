Son dakika haberi: Koronavirüs testi pozitif çıkanlar evde ne yapmalı?

C VİTAMİNİNİ DIŞARIDAN ALMAYIN:

Kovid 19 olduk, üç öğün meyve sebze tüketiyorsak yeterli C vitamini alıyoruz, demektir. Dışardan ekstra C vitamini takviyesi almayın. Fazla C vitamini böbrek taşına neden oluyor. Kritik hastalarda C vitaminin antioksidan etkisi vardır ancak bazen kritik, ağır hastada C vitamini oksidan etki yapabiliyor. Yani yarar yerine zarar verebiliyor. D vitamini hiç acil değil. İyileştikten sonra seviyesine bakılıp dozu doktor tarafından ayarlanarak alınmalıdır.