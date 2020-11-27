Koronavirüste son dakika: Kulaktan kulağa dolaşan o sözlerle ilgili uzmanlar uyardı: Aman dikkat

Bol su içerlerse, bol taze sebze-meyve de yerlerse ilacın etkilerini vücutlarından daha kolay atarlar. İnsanlarda ilaçları bırakma eğilimi görüyorum, 'İlaç içtik daha kötü olduk, ilaç içtik ateşimiz çıktı' diyerek ilaçları yarım bırakabiliyorlar. Biz biliyoruz ki, Covid'e karşı yüzde 100 etkili bir ilaç yok. Hastalığın kendi seyri devam ediyor.

Bu hastalığın kendi seyrinde de ortaya çıkmış olabilir. Bu ilaçlar Covid akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. Yüzde 100 engelliyor demiyorum ama azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar. Şuan elimizde olanın en iyisi bu tedavi."