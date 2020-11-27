Koronavirüste son dakika: Kulaktan kulağa dolaşan o sözlerle ilgili uzmanlar uyardı: Aman dikkat

Son dakika haberleri: Bunun büyük hata olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım uyardı: "İlaçların organ hasarına neden olabilecek yan etkileri yok. İnsanlar 8 ilaç kullanmaktan korkuyor ama o ilaç 200 mg'lık ilaç. 8 tanesi 1600 mg yapıyor. İlaçların yarım bırakılmaması gerekiyor. Karaciğer değerlerini yükseltebiliyor ama bu ilaçtan karaciğer ile ilgili sıkıntı yaşayan hiç hasta görmedim. Bol su içerlerse, bol taze sebze-meyve de yerlerse ilacın etkilerini vücutlarından daha kolay atarlar. Bu ilaçlar akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar."
SON DAKİKA AKCİĞER HASARI VE OKSİJEN DÜŞÜŞÜNÜ KESİN OLARAK AZALTIYOR
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım uyarıyor: "Son günlerde hastalarda ilaçları bırakma eğilimi görüyorum, 'İlaç içtik daha kötü olduk, ilaç içtik ateşimiz çıktı' diyerek ilaçları yarım bırakabiliyorlar. Bu ilaçlar Covid akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar. Lütfen tedavinizi tamamlayın"
YARIDA BIRAKANLARA SON DAKİKA UYARISI
Durumu ağır olmayan çoğu hasta Covid'i evlerinde atlatıyor. Burada en çok dikkat çeken nokta ise son zamanlarda tedavisini tamamlamayan hastalar. Bazı kulaktan dolma bilgiler, ilaçların vücuda veya organlara zarar vereceği endişesi ile insanlar ilaçlara temkinli yaklaşabiliyor ya da ateşi çıkınca 'ilaç işe yaramadı, ilaca rağmen ateşim çıktı' diyerek bırakabiliyor. Bunun büyük hata olabileceğini ve durumlarının kötüleşebileceğini ise unutuyorlar. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, ilaçların organ hasarına neden olabilecek yan etkileri olmadığını belirtti ve şu son dakika uyarılarını yaptı:
"Tanı aldıktan sonra hastanın genel durumu iyi olsa bile Favipiravir'i erken dönemde kullanmamak; ilerleyen dönemlerde zatürre gelişimini kolaylaştırıyor. Şunu iyi biliyoruz Favipiravir, Covid'de zatürre gelişim oranlarını azaltıyor. Plaquenil (hidroksiklorokin sülfat) isimli ilacımız oksijen düşüklüğünü önlemede etkili bir ilaç. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız telekonferansta da 100 bine yakın hasta tecrübesi görüşüldü. Biz bu iki ilacın birlikte kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Hele ki bir tanesinin mutlaka kullanılası lazım, Favipiravir özellikle önemli. Şimdi insanlar 8 tane ilaç kullanmaktan korkuyor ama o ilaç 200 mg'lık bir ilaç. 8 tanesi 1600 mg. yapıyor. 16 tanesi de 3200 mg. yapıyor. Baktığınız zaman biz bazen hastalarımıza 1000 mg. antibiyotikten günde 3 tane veya 1000 mg. şeker ilacından günde 2 defa verebiliyoruz. Düşündüğünüz zaman biz hastalarımıza günde 3000 mg ilaçları verebiliyoruz.
İlk gün; 8 sabah, 8 akşam toplam 16 tane kullanılıyor, sonraki günlerde dozu günde 3 taneye düşürüyoruz. 5 gün kullanılıyor ama bazı durumlarda 10 güne kadar uzatabiliyoruz. İlaçların yarım bırakılmaması, tedavinin tamamlanması, ilaçların yan etkisi olacak diye söylentilere kulak asılmaması gerekiyor.
Son dakika haberi: "Koronavirüs ilaçlarının böbrekleri etkilediği iddiası yalan"
Bu ilaçlar böbrekleri etkilemiyor, bu ilaçlar karaciğerden atılan ve karaciğeri etkileyebilen ilaçlar. Karaciğer değerlerini yükseltebiliyor ama bizlerin çok fazla yatan hasta tecrübesi var. Ben bu ilaçtan karaciğeri biten, ciddi sıkıntı yaşayan hiç hasta görmedim.
Bol su içerlerse, bol taze sebze-meyve de yerlerse ilacın etkilerini vücutlarından daha kolay atarlar. İnsanlarda ilaçları bırakma eğilimi görüyorum, 'İlaç içtik daha kötü olduk, ilaç içtik ateşimiz çıktı' diyerek ilaçları yarım bırakabiliyorlar. Biz biliyoruz ki, Covid'e karşı yüzde 100 etkili bir ilaç yok. Hastalığın kendi seyri devam ediyor.
Bu hastalığın kendi seyrinde de ortaya çıkmış olabilir. Bu ilaçlar Covid akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. Yüzde 100 engelliyor demiyorum ama azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar. Şuan elimizde olanın en iyisi bu tedavi."