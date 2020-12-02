Dünyada hayat kayıplarının ilk sebebi: ‘Covid-19 tetikleyebilir’ diyerek uyardı





'COVİD-19 KALP KASINDA İLTİHABA NEDEN OLABİLİR'



Prof. Dr. Bozbaş, Covid-19 enfeksiyonun akciğerlerde zatürreye neden olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Etkilenen akciğer dokusu önemli boyutta olduğunda kanın oksijenlenmesi bozulur. Kanda oksijen düzeyinin düşmesi kalbi yorar. Bu durumda kalbin iş yükü artar, kalp krizi tetiklenebilir ve kalp yetmezliği gelişimine neden olabilir. Covid-19 enfeksiyonunun iyi bilinen etkilerinden biri de damar içinde, hem toplardamar hem de atardamarlarda, pıhtı oluşumunu tetiklemesidir. Toplardamarda oluşan pıhtı akciğerlere kadar ilerleyerek akciğer damarının pıhtı ile tıkanmasına neden olabilir. Bu duruma akciğer embolisi adı verilmektedir. Akciğer damarını tıkayan pıhtı büyük olursa hayati risk oluşturabilir. Atardamarda pıhtı oluşması ise kalp krizi ile sonuçlanabilmektedir. Covid-19 virüsü doğrudan kalp kasında iltihabi duruma neden olabilmektedir. Miyokardit denilen bu durumda kalp kasının kasılma gücü bozulmakta ve kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Covid-19 virüsü nedeniyle kalpte ritim bozuklukları görülebilmektedir. Kanda oksijenin düşmesi, damar içinde pıhtı oluşumu ve kalp kasının virüs ile tutulumu sonucu kalbin elektriksel sisteminde bozukluklar meydana gelebilmektedir."