Son dakika haberi: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Koronavirüs aşısı olan kişiler virüs bulaştırır mı? Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?

"KORONAVİRÜS ATLATMIŞ KİŞİLER İÇİN BELİRLENEN SÜRE…"

Koronavirüs aşısının hastalığı atlatmış kişilere enfeksiyondan 6 ay sonra yapılacağını belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sebebini şöyle açıkladı:

Koronavirüs geçiren kişilerin vücudunda zaten antikor var. Bu nedenle bu kişilere aşı yapılması için vücudundaki antikor seviyelerine bakılması gerek. Aşı yapılacak her kişiden antikor testi istemek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu nedenle genel olarak kabul görünen düşünce enfeksiyondan sonra 6 ayı doldurmamışsa o kişiye aşı yapılmama."

"BELİRTİSİZ ATLATANLARIN VÜCUDUNDA ANTİKOR VARSA VE BİLMEDEN AŞI VURULURSA…"

Koronavirüs geçirdiğini bilmeyen, belirtisiz atlatan kişiler aşı vurulursa vücudundaki antikorun bir zararı olmayacağını açıklayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, " Koronavirüsü belirtisiz atlatan kişilerde şöyle bir durum söz konusu; yapılan araştırmalar, semptomatik bir şekilde hastalığı atlatmayan kişilerde antikor seviyesinin çok yüksek olmadığı saptandı. Hastalığı ne kadar şiddetli geçiriyorsanız antikor seviyesi o kadar yüksek çıkıyor. Aseptomatik geçirenlerde ise, maalesef antikor seviyesi yeterli düzeye yükselmiyor. Dolayısıyla belirtisiz atlatan kişilerin aşı yaptırmasının sağlık açısından bir sıkıntısı olmayacaktır." dedi.