Son dakika: Corona virüsü mutasyonu ile ilgili milyonları ilgilendiren soruya korkutan yanıt: Her şey mümkün...

'TARIM BAKANLIĞI'NIN DEPOLARI KULLANILABİLİR'

Aşkaroğlu, koronavirüs aşılarının depolanma merkezlerine ilişkin de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde 81 ilde soğuk hava deposu olduğunu kaydederek, "Bazılarının alt yapısı çok güçlü bazıları da biraz daha vasat seviyelerde. Çin'den gelecek aşılar bence buralarda saklanabilir. Ya da eksi derecelerde taşınabilecek aşılar için de yine veteriner hekimlerin sumitomomi yaptığı sıvı azot tankları var ellerinde. Bunlardan da faydalanılabilir. Ondan dolayı şu anda bu aşı uygulamalarında bu olanaklarımız değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bu hem ekonomik anlamda Türkiye için faydalı olacak hem de olayın daha süratli ve daha hızlı yapılması anlamında iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.