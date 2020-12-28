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: Bir aşı açıklaması da 'dan! Mutasyon sonrası etkisi değişti mi?

: Corona virüsü mutasyonu sonrası aşıların etkili olup olmayacağına dair muamma sürüyor. Konuya ilişkin bir açıklama da dünyanın umut bağladığı aşılardan olan birini üreten 'dan geldi. Firma, aşının kullanımına kısa süre içinde izin verileceğini bildirdi, "Mutasyona karşı da etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:52 Son Güncelleme: 28.12.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika: Bir aşı açıklaması da AstraZeneca'dan! Mutasyon sonrası etkisi değişti mi?

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen aşıya dair bir açıklama geldi. Açıklamada, mutasyon sonrası aşının etkinliğine dair bilgiler verildi. Ayrıca, aşının izin aşaması ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

MUTASYONA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?

AstraZeneca'dan yapılan son dakika açıklamasında, aşının mutasyon sonrasında da etkili olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Mutasyona karşı da etkili olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz.

AŞIYA İZİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

AstraZeneca CEO'su Soriot, geliştirdikleri aşının bu hafta Büyük Britanya'daki yetkililer tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi.

İngiliz basınına göre AstraZeneca aşısına ilk onay Perşembe gününe kadar verilebilir.

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Son dakika: Bir aşı açıklaması da AstraZeneca'dan! Mutasyon sonrası etkisi değişti mi?
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