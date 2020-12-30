Son dakika! Mutasyonda korkulan oldu!

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişinin 20'li yaşlarda bir erkek, seyahat geçmişinin bulunmadığı ve eyaletin Elbert bölgesinde karantinada olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin yakın temasta bulunduğu birilerinin olmadığı ancak yetkililerin olası temasları araştırdığı ifade edildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.