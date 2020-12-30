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Son dakika! Mutasyonda korkulan oldu!

Son dakika haberi: İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen mutasyona uğramış türü 'nin Colorado eyaletinde de tespit edildi. İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülkede daha rastlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:29 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika! Mutasyonda korkulan oldu!

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına ABD'de de katıldı. ABD'nin Colorado Valisi Jared Polis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, Colorado'nun ilk, Birleşik Krallık'ta tespit edilen Covid-19 türü B.1.1.7'i vakasını tespit ettik.

Coloradoluların sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tüm Covid-19 göstergelerinin yanı sıra bu vakayı da çok yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişinin 20'li yaşlarda bir erkek, seyahat geçmişinin bulunmadığı ve eyaletin Elbert bölgesinde karantinada olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin yakın temasta bulunduğu birilerinin olmadığı ancak yetkililerin olası temasları araştırdığı ifade edildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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Son dakika! Mutasyonda korkulan oldu!
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