Pandemi döneminde propolise talep arttı

Bitlis'te arıcıların kovanlardan propolis bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklara karşı direnci artırması nedeniyle pandemi döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı.



Antioksidan ve doğal antibiyotik olma özelliğine sahip olan propolis hazırlanan çözelti ile birlikte satışa sunuluyor. Siparişlere yetişemediklerini ifade eden bal üreticisi Caner Güngördü, son dönemde dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle satışlarında önemli artışlar yaşadıklarını söyledi.

Arıların kovanlarına çiçek özlerinden ve saplarından getirerek ördükleri, hem haşere ve böceklerden korunmak, hem de kovan ağızlarını daraltmak amacıyla kullandıkları propolisi toplayan arıcılar, toz haline getirerek, elde ettikleri karışımlarla sıvılaştırarak, satışa sunuyor. 20 cc'lik şişelerde satışa sunulan propolis 50-75 TL arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor.





Geçmişten beri alternatif tıpta doğal antibiyotik olarak kullanılan, ağız yaraları, mide hastalıkları, barsak rahatsızlıkları ve iltihaplı birçok hastalığın tedavisinde kullanılan propolis pandemi döneminde de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılıyor. Balın yanında bu tür arı ürünlerinin de satışını yapan Bitlisli arıcılardan Caner Güngördü, başta Bitlis olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde de gönderdiklerini söyledi.



Güngördü açıklamalarında şunları söyledi:



"Halk arasında 'Akumum', Anadolu'da 'Girebolu' olarak bilinen propolis birçok hastalığa iyi geldiği için tarih boyunca kullanılmıştır. Ancak bizler bağışıklığı güçlendiren propolisi çözelti haline getirerek, şişeledik. Bu ürünü Türk,iye'nin değişik yerlerine de gönderiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bağışıklık güçlendiren bir ürün olduğu için çok fazla talep görüyor. Satışlarımızda son derece iyidir. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu çözeltiyi, 20 cc'lik şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Piyasada 75 TL'den alıcı bulan propolis'i il dışından isteyen vatandaşlarımıza da kargolayarak gönderiyoruz. Hazırlanan çözelti propolisi, bir bardak suya 7-8 damla karıştırarak günde 1 kez tüketilmesini öneriyoruz."