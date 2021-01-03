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Son Dakika Haberleri | 'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!

Koronavirüs aşısı AstraZeneca ile ilgili son dakika haberleri geldi. , ve 'dan sonra, ’de ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının 4 Ocakta piyasaya sürüleceği duyuruldu. Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu veriliyor.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 13:17 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!

Alman BioNTech firması ile ABD'li ortağı 'ın aşısının ardından 'de ikinci bir koronavirüs aşısına da onay çıktı. İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın 'yle iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

4 OCAK'TA PİYASADA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı için geliştirilen AstraZeneca aşının 4 Ocakta piyasaya süreceğini duyuruldu.

TÜRK DOKTOR ERTAN EREL DE AŞI OLDU

Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler, ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları aşının ilk yapıldığı gruplar arasında yer alıyor. Ülkede aşı olan sağlık çalışanı arasında Türk Doktor Ertan Erel de yer aldı.

Son Dakika Haberleri | İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!

Aşılama programı ilk kez ülke genelindeki 70 hastanede devreye girerken aşı olanlara aşı kartı verilmeye başlandı. Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu veriliyor. Ayrıca aşılanacak kişilere hatırlatmalar cep telefonlarına kısa mesajla gönderiliyor.

Son Dakika Haberleri | İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Biontech ve 'in aşısıyla ilgili en büyük zorluk, aşının eksi 70 derecelik soğutma dolaplarında muhafaza edilme zorunluluğu... Öte yandan, 'de bu güne kadar bir milyondan fazla kişi aşılandı, ülke genelinde yaklaşık beşyüz aşı noktası ile yıl sonuna kadar halkın yüzde sekseninin aşılanması hedefleniyor.

Son Dakika Haberleri | İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı ilk olarak 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

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Son Dakika Haberleri | İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada!
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