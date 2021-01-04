"Bilinçsiz uygulamalar ciltte ömür boyu kalıcı hasar bırakabilir"

Yeterliliği bulunmayan kişilerce uygulanan ve doktor tarafından yapılmayan bu gibi uygulamaların olumsuz sonuçlarının son yıllarda çokça haber konusu olarak karşımıza çıktığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi A. Nilhan Atsü, "Böyle olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyoruz. İnsanlar dışarıda yaptıracakları uygulamalarda başvuracakları kişiyi ve kuruluşu titizlikle seçsin. Bir hekim (tıp doktoru), tercihen bir dermatoloji uzmanına başvursunlar. Hizmet veren kuruluşta görevli kişilerin eğitimleri, mesleki yeterlilikleri ve ortam hijyeni çok önemli unsurlar" diye konuştu.

"EVDE İĞNELİ UYGULAMALAR KALICI ZARAR VEREBİLİR"

Evde uygulama yapılacaksa dahi doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi olması gerektiğinin altını çizen Dr. Atsü, "Arkadaş önerisine, reklama dayalı, ev tipi, invaziv uygulamalar sıkıntı yaratabilir. İnvaziv sözcüğünden kastımız; girişimsel, iğneli, bedenin ve derinin içine müdahale edilen uygulamalardır. Bunları iyice araştırmak gerekir. Aksi takdirde olumsuz sonuçları olabilir. Hatta bunlar kalıcı sonuçlar bile olabilir. Kullanıcı kişi, sağlık eğitimi olmayan biriyse iğneli bir uygulamada onun ayarını, derinliğini ve hangi lezyona, ne şekilde uygulanacağını bilemez. Dolayısıyla hatalı uygulamalar sonrasında deride enfeksiyon, leke, kalıcı izler ve kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir seri rahatsızlık görebiliriz. Ve bu olumsuz sonuçlar, uzun meşakkatli, tedavi süreçlerine neden olabilir. Gençlik, güzellik arzusuyla yapılan bilinçsiz uygulamaların sonucu aylarca, yıllarca tedavi ya da kalıcı hastalıklar ile yüz yüze kalmak olmamalıdır. Ancak ehil ellerde bir mahsuru yoktur. Öncelikle invaziv uygulamaları asla ev ortamında önermiyoruz. Klinik ortamda ve hekim tarafından uygulanması şartıyla yapılmalıdır."

"MARKET ÜRÜNÜ DEĞİL DERMOKOZMETİK ÜRÜN TERCİH EDİN "

Kullanılan aletlerin yanı sıra bakım ürünlerinin de dermatolog önerisi ile alınmasının faydalı olacağını ifade eden Dr. Atsü, " Market ürününden ziyade, tercihen dermatolog önerisiyle dermokozmetik ürün kullanılmalı. Bu ürünler standart olamaz çünkü her bireyin deri özellikleri birbirinden farklı. O yüzden ideali dermatolojik danışmanlık hizmeti aldıktan sonra kişinin yaşına, cinsiyetine, deri özelliklerine, beklentisine uygun ev bakım ürünlerinin kullanılmasıdır. " dedi.