Karanlığa gömülen dünyası aydınlandı! Hazret yeniden ışığa kavuştu

Kazakistanlı Hazret Tursunov'un hayatı Türk filmi gibi. Sağ gözündeki görme yetisini çocukken geçirdiği bir hastalık nedeniyle olduğu bir ameliyat sonrasında kaybeden 32 yaşındaki Hazret Tursunov, başını demire çarpınca burnuna aldığı darbeyle bu kez diğer gözü de karanlığa gömüldü. Gözünde oluşan retina yırtığı nedeniyle görme yetisini kaybeden Tursunov'un gözü, Prof. Dr. Abdullah Özkaya'nın yaptığı vitrektomi müdahalesiyle yeniden ışığa kavuştu.Tursunov 'Dünyam karardı. Yıkıldım ama çok şükür ışığa kavuştum" dedi.

Sağ gözündeki görme yetisini çocukken geçirdiği bir hastalık nedeniyle olduğu bir ameliyat sonrasında kaybeden 32 yaşındaki Hazret Tursunov, seneler sonra başını demire çarpıp, burnu ağır bir darbe alınca bu kez sol gözündeki görme yetisini de yitirdi. Kaza sonrası iki ay bulanık görmeye başladığını söyleyen Tursunov, "İki aydan sonra gözüm tamamen karanlık görmeye başladı. Bu zamana kadar sol gözümle hayatımı devam ettiriyordum. Sağ gözümün de bunu yaşaması ve görme yetimi kaybetmek beni yıktı. Hiçbir şey görmüyordum. Bu çok zor bir durum" dedi.

Prof. Dr. Abdullah Özkaya'ya giden Tursunov, "Burada yapılan tetkiklerde retina yırtığı yaşadığımı öğrendik. İyileşemeyeceğim için çok korksam da doktorum bana güven verdi ve gözümü ışığa kavuşturdu. Ameliyatım çok iyi geçti. Artık çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi görüyorum, bundan sonra da daha iyi göreceğim" dedi.

Prof. Dr. Abdullah Özkaya, Tursunov'a vitrektomi uyguladıklarını ifade ederek, "Hastamız retina yırtığı nedeniyle geldi. Retina yırtığına en sık neden gözün içini dolduran yumurta akı kıvamındaki "vitreus" adı verilen maddenin büzüşmesidir. Vitreus gözün arka duvarında birkaç yerden retinaya sıkıca yapışıktır. Vitreus büzüşürken retinayı çekerek yırtıklara neden olur. Göz travması sonrasında bu tür yırtıklar oluşabilir. Hastamız bize geldiğinde epey gecikmişti. Belirtilerden hemen sonra gelmemesine rağmen iyi bir operasyonla kendisini ışığa kavuşturduk" dedi. Retina yırtılması şüphesiyle göz doktoruna gidildiği zaman ilk olarak hastaların göz bebeklerini genişleten bir damla kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Bu muayene ile eğer retinada bir yırtık veya delik varsa hemen tespit edilebilir. Retinaya sıvı akıp akmadığı ve bunun derecesi için göz ultrasonu uygulanır. Böylece retinadaki yırtığın durumuna göre nasıl bir tedavi uygulanacağına karar verilir" dedi. Retina yırtıkların önlenemeyeceğini belirten Prof. Dr. Abdullah Özkaya, "Bu nedenle rutin göz kontrolleri önemlidir" dedi.