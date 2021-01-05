Koronavirüs belirtileri arasında yer alan beyin sisi nedir? Corona belirtileri beyin sisi neden ve nasıl oluşur?

Corona virüs geçiren ve atlatan kişilerde, semptomları hafif geçiren hastaların gün geçtikçe daha fazla beyin ve sinir sistemine etki eden nörolojik rahatsızlıklar yaşadıkları bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı. Koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon sırasında oluşan antikorların sinir sistemine saldırması nedeniyle oluşan beyin sisi nedir? Corona belirtileri beyin sisi neden ve nasıl oluşur?

BEYİN SİSİ NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

Hafıza problemi, odaklanma sorunu, zihinsel netlik eksikliği ve zayıf konsantrasyon gibi etkiler barındıran zihinsel yorgunluk olarak da bilinen bir durum olarak kabul edilen rahatsızlık, beyin sisidir.