Regl kaç gün sürer, ne zaman başlar ve biter? Kadınlarda adet kanaması en fazla kaç gün olur?

Aylık döngüler halinde gerçekleşen vajinal kanamalara 'regl' adı verilir. Bu süreç ergenlikten menopoz dönemine kadar devam eder. Hormonal değişikliklere bağlı olarak değişiklik gösteren regl döngüsü, 21 ile 35 gün arasında gerçekleşir. Regl döngüsü olarak da tanımlanan bu süreç, sağlıklı her kadının yaşadığı, üreme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösteren fizyolojik bir süreçtir. Bu sürecin kaç gün süreceği her kadında farklılık göstermektedir. Ayrıca her kadın, her ay aynı süre regl görecek diye bir kaide yoktur. Örneğin, ilk reglini 7 gün süreyle geçiren bir kadının, bir sonraki regl dönemi 5 gün sürebilmektedir.

Regl ne zaman başlar ve biter?

Kadınlar, dünyaya geldiklerinde belirli bir yumurta rezervine sahiptir. Ergenlik çağı ile birlikte 8-15 yaş arasında ilk regl görülür. İlk birkaç yıl bu regl döngüsü düzene oturmayabilir ve bu süreçte regl döngüsünde düzensizlikler görülebilir. Ancak zaman içerisinde belirli bir düzen sağlanır ve vücutta herhangi bir sağlık sorunu olmadıkça düzenli bir şekilde, belirli günlerde regl olunur. Her regl döneminde yumurtalık rezervinde azalma gerçekleşir. Bu azalmalar sonucunda yumurta rezervi tükenir ve menopoz süreci başlamış olur. 45- 55 yaşları arasında menopoz dönemine girilmesi beklenir. Menopoz için belirli bir yaş yoktur ve her kadının menopoza gireceği yaş değişiklik gösterebilir. Ayrıca menopoz dönemi, üreme döneminin de sona erdiğini göstermektedir.

Regl kaç gün sürer?

Normal bir regl süreci 3 ile 7 gün arasında gerçekleşir. Ancak bu her kadında değişiklik gösterebilir. 3 günden az süren regl kanamaları fizyolojik ve hormonal bir sorunun olduğuna işaret etmektedir. Bir takım hormonların eksikliğine bağlı olarak regl dönemi 3 günden az sürüyor olabilir. Kısa süren regl kanamalarının sebebinin araştırılması gereklidir. Ayrıca en çok merak edilen konulardan biri de 'regl dönemi uzun sürerse ne olur' sorusunun yanıtıdır. Regl döneminin uzun sürmesi hormonal bozukluklardan kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden regl döneminiz normalden kısa veya uzun sürüyor ise bir kadın doğum uzmanına danışmanız gerekir.

Uzun süren regl döneminin sebepleri

Homonal bozukluklar

Yumurtlama sürecinin başlamaması

Rahim iç tabakasının veya rahim duvarının kalınlaşması

Tiroid hormonu sorunları

Dış gebelik veya düşük yapmak

Rahimde veya yumurtalıkta oluşan miyom,

Regl öncesi hormonların aşırı yükselmesi ile oluşan polipler

Yumurtalıklarda görülen şekil ve işlev bozuklukları

Rahim içinde veya dışında, rahim ağzında oluşan kanser sorunları

Rahim iç tabakasının kas hücrelerine gömülmüş olması

Regl kanaması en fazla kaç gün olur?

Regl kanamasının 7 günden sonra kesilmesi beklenir. Ancak bu durum her kadında değişiklik gösterebilir. Kadınlarda 9 güne kadar süren regl kanamaları görülebilmektedir. Zaman zaman her kadın düzensiz regl olabilir. Her regliniz 1 hafta sürüyor iken, bir reglin 9 gün sürmesi olağandır. Ancak 9 günden uzun süren regl kanamaları sık sık yaşanıyor ise yukarıdaki nedenlerden herhangi birinin olup olmadığı bir uzman tarafından araştırılmalı ve tespit edilmelidir.

İlk regl kaç gün sürer?

Kadınlarda ilk regl dönemi, gerekli bilgilendirme yapılmadıysa zorlu bir süreç olarak geçebilir. İlk regl gününde karın ve kasık ağrısı, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Ancak bunların yaşanıyor olması, her regl sürecinin böyle geçeceği anlamına gelmemektedir. Kadınlarda regl süreci ilk birkaç yıldan sonra düzene girmektedir. İlk reglin diğer regl günleri gibi 3 ile 7 gün arasında sürmesi beklenir. Ancak daha kısa veya daha uzun süren ilk regl dönemleri normaldir. Bu gibi düzensizlikler eğer devam ederse, bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

