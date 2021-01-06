Sık sık bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Kanser belirtisi olabilir



"FAZLA TERLEMEK ÖNEMLİ BİR İŞARET OLABİLİR"

Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki uzmanlar, terlemenin vücudun ısı dengesini sağlayan önemli bir bedensel süreç olduğunu ve aynı zamanda vücudun neredeyse her yerinde ter bezleri olduğunu ifade ediyor.

İnsanlar; genellikle yüksek ısı, ilaç kullanımı, hormonsal değişiklikler, duygu durum değişimleri ve egzersiz sırasında daha fazla terleme eğilimine sahiptir. Fakat yapılan araştırmalar, bazı kanserler türlerinin de kişinin daha fazla terlemesine neden olduğunu ortaya koydu.