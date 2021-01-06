Sık sık bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Sık sık bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Aşırı terleme kanser belirtisi olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma aşırı terlemenin altında yatan tehlikeyi gözler önüne serdi. İşte detaylar...
İngiltere'de uzmanlar, aşırı terlemenin bir kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı. Mayo Clinic uzmanları, ısıya veya egzersize bağlı olmadan yaşanan terlemenin tehlikeli olduğunu ifade etti. Kanser Araştırmaları Merkezi, çok yoğun gece terlemelerini kanserin önemli bir işareti olarak listeledi.
"FAZLA TERLEMEK ÖNEMLİ BİR İŞARET OLABİLİR"
Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki uzmanlar, terlemenin vücudun ısı dengesini sağlayan önemli bir bedensel süreç olduğunu ve aynı zamanda vücudun neredeyse her yerinde ter bezleri olduğunu ifade ediyor.
İnsanlar; genellikle yüksek ısı, ilaç kullanımı, hormonsal değişiklikler, duygu durum değişimleri ve egzersiz sırasında daha fazla terleme eğilimine sahiptir. Fakat yapılan araştırmalar, bazı kanserler türlerinin de kişinin daha fazla terlemesine neden olduğunu ortaya koydu.
SICAK BASMASI...
Hormon seviyelerinin kanser nedeniyle değişimi, daha fazla terlemeye ve sıcak basmasına neden olabilir. 200'den fazla farklı kanser türünün olması birçok farklı belirtiyi de beraberinde getirir.
"HER YAŞTAN KONTROLLERİNİ YAPTIRMASI ÖNEMLİ"
İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi'nden uzmanlar, vakaların büyük çoğunluğunun 50 yaş üstünde görüldüğünü ve yaşlandıkça hastalığın daha yaygın hale geldiğini belirtti. Fakat yaş aralığı kaç olursa olsun, her zaman en iyi olan şeyin vücudu dinlemek ve bir şey doğru gelmediğinde doktora danışmanın en doğru adım olduğuna dair tavsiyelerde bulundular.
Kanser araştırmaları sırasında kişinin bir tıp uzmanı tarafından tepeden tırnağa kontrol edilmesi ve kanserin temel belirtilerinin tespit edilmesinin önemli olduğu bildirildi.
"TÜM BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI"
Uzmanlar, hastalığın bazı belirtilerinin çok daha az ciddi şeyleri gösterebilse de doğru bir teşhis için mutlaka değerlendirmeye alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Erken kanser teşhisinin, hastalığın başarılı bir tedavi rotası izleme konusunda önemli bir nokta olduğunu belirten yetkililer, kanserin yayılmasına izin verildiğinde tedavinin zorlaştığı ve hayatta kalma şansının düştüğü konusunda hemfikir olduklarını sözlerini ekledi.