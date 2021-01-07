Beyin tümörü nedeniyle göremeyen gence Türk doktorları şifa oldu!

Sayfiddin Abdimuminou sosyal, mutlu, yerinde duramayan bir çocuktu. Çok hareketliydi. Arkadaşları ve öğretmeleri tarafından sevilen Sayfiddin okulda derslerinde de başarılıydı. Çiftçi bir anne babanın üç çocuğunun en küçüğü olan Sayfiddin futbol oynamayı çok seviyordu ama bir gün hayatında bir şeyler ters gitmeye başladı. Şiddetli başı ağrıları yaşıyordu, kusuyordu ve burnu kanıyordu. Şikayetleri yüzünden arkadaşlarıyla oyun oynamıyor, okula gidemiyordu. Özbekistan / Semerkant'ta bir hastaneye kaldırılan Sayfiddin'e hemen ayrıntılı tetikler yapıldı ve sonuç bütün aileyi üzdü. Minik Sayfiddin'in beyninde tümör vardı. Hemen ameliyata alındı ve tedavi gördü.

HAYATI DEĞİŞTİ

Ameliyattan sonra şikayetleri azalan Sayfiddin hayatına devam etti. Ama ne ailesinin ne de Sayfiddin'in tedirginliği azaldı. Bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldı. Çiftlikte anne babasına yardım ediyordu. Yine de tarlalarda dilediğince koşamıyor, çok sevdiği futbolu oynayamıyordu.

9 YIL SONRA TÜMÖR NÜKS ETTİ

9 yıl sonra baş ağrıları yeniden başladı. Şiddetli burun kanamaları yaşayan Sayfiddin sürekli kusuyordu. Gözlerinin eskisi gibi iyi görmediğini fark eden Sayfiddin hemen babasına söyledi. Ancak tümör çok hızlı büyüyerek göz sinirlerine baskı yapmaya başladı ve iki hafta içinde gözleri tamamen görmemeye başladı. Ancak Covid 19 mücadelesinde başarılı adımlar atan Türkiye'yi güveneli bulunca hemen ameliyat kararı aldı. Abdimuminou Ailesi hemen araştırmaya başladı ve soluğu hastanede aldı.

ÖNCE AMELİYATLA TÜMÖR ÇIKARILDI

Seyfettin'in hastaneye geldiğinde göremediğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altay Sencer uygulanan cerrahi tedaviyi şöyle anlattı: "Sayfiddin önce beyin tümörü yüzünden ülkesinde bir operasyon geçirmiş ve hidrosefali (beyinde su toplanması) yüzünden beyne bir şant takılmış. 2020 yılında tümör nüks etmiş. Sayfiddin'in şikayetleri artıp görme kaybı başlayınca bize başvurdu. Tetkiklerin sonucunda tümörün görme sınırlarına baskı yaptığını gördük. Ayrıca beyinde su toplaması (hidrosefali) devam ediyordu ve suyu boşaltmak için daha önce takılan şant çalışmıyordu. Görme kaybının, hem tümörün basısı hem de şantın çalışmaması nedeniyle olduğunu düşündük. Bu nedenle, aynı ameliyatta burundan endoskop ile girerek tümörü çıkardık hem de yeni bir şant taktık. Sayfiddin ameliyattan önce hiç görmüyordu, görme sinirleri harap olmuştu. Aslında böyle bir durumda tekrar görmeye başlaması çok seyrek bir durumdur ama her şey yolunda gitti. Her iki ameliyat da istenen sonucu verdi, görme sinirleri iyileşti ve bir muzice gerçekleşti. Sayfiddin ameliyattan sonra yeniden görmeye başladı" diye konuştu. İyi huylu olsa da bu tür tümörlerde düzenli kontrolün çok önemli olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Altunrende "Seyfettin şikayetleri olduğu için geldi, aslında kontrolleri ihmal etmemeliydi" dedi.

CERRAHİ SONRASI RADYOTERAPİ

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda uyguladığı tedaviyi şöyle anlattı: 9 yıl önce ameliyat olan Sayfiddin'in beyin tömürü nüks etmiş. Ameliyat sonrası gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tekrar nüks olmaması için görüntü aracılı radyoterapi tekniği kullanarak IMRT isimli yoğunluk ayarlı radyoterapi uyguladık. Tümör göz sinirlerine yakın olduğundan ve Sayfiddin'in kisti aktif değişiklikler göstereceğinden radyoterapi uygulaması çok önemli. Her gün hastanın doğru pozisyonda olduğundan emin olduktan sonra başarılı bir radyoterapi uyguladık.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Çok sevdikleri oğulları Seyfettin tekrar görebildiği için ve tümördün kurtulduğu için çok mutlu olduklarını söyleyen babası, "Mutluluğumuzu kelimelerle anlatmak zor. Oğlumuz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Çok şükür hastalıktan kurtuldu. Doktorlarımıza minnettarız" dedi. Mutluluğu gözlerinden okunan Seyfettin "Özbekistan'a dönüp anneme sarılmayı çok istiyorum. Ülkeme döner dönmez yarım kalan eğitimimi tamamlayıp ben de doktor olmayı çok istiyorum. İnşallah ben de hasta çocuklara yardım edip onları tedavi edeceğim" diye konuştu.