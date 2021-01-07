Uzmanlardan sevindiren açıklama! Bunama riski bu yöntemle ortadan kalkabilir

Oxford Üniversitesi ve University College London, 64 ve 68 yaşlarındaki aort sertliği ölçümü yaptıran 542 yetişkinin sonuçlarını değerlendirmeye aldı.

Vücuttaki en büyük atardamar olan aort, yaşla birlikte sertleşmeye eğilimli bir hale geliyor. Oxford araştırma ekibi ise orta yaştaki aort sertleşmesinin kötü beyin fonksiyonlarının belirtileri ile bağlantılı olduğunu keşfetti.

Bu belirtiler arasında beyindeki düşük kan akışıyla bağlantılı olarak, farklı beyin bölgeleri arasında zayıflamış bağlantılar ve daha kötü hafıza yer aldı.