Uzmanlardan sevindiren açıklama! Bunama riski bu yöntemle ortadan kalkabilir

Oxford Üniversitesi ve University College London, 64 ve 68 yaşlarındaki aort sertliği ölçümü yaptıran 542 yetişkinin sonuçlarını değerlendirmeye aldı.
Vücuttaki en büyük atardamar olan aort, yaşla birlikte sertleşmeye eğilimli bir hale geliyor. Oxford araştırma ekibi ise orta yaştaki aort sertleşmesinin kötü beyin fonksiyonlarının belirtileri ile bağlantılı olduğunu keşfetti.
Bu belirtiler arasında beyindeki düşük kan akışıyla bağlantılı olarak, farklı beyin bölgeleri arasında zayıflamış bağlantılar ve daha kötü hafıza yer aldı.
"ATARDAMARLARDAKİ SERTLİĞİ ÖNLEMEK BUNAMAYI DA ÖNLEYEBİLİR"
Bilim insanları, tıbbi müdahalelerin ve yaşamın erken dönemlerinde yapılan yaşam tarzı değişikliklerinin atardamarlardaki sertleşmeyi yavaşlatabileceğini ve hatta yaşamın ilerleyen dönemlerinde bunamayı engelleyeceğini belirtti.
Araştırmacılar, 542 yetişkin üzerinde yapılan bilişsel testlerde ve beyin MR taramalarında beyin bölgelerinin boyutunu, bağlantılarını ve kan akışını inceledi.
Oxford Üniversitesi, psikiyatri bölümünde Alzheimer Derneği araştırma görevlisi Dr. Sana Suri, çalışmanın kalp sağlığı ve beyin sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi.
Suri, farklı beyin bölgeleri arasındaki azalmış bağlantının Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların erken belirtisi olabileceğini ve vücuttaki büyük kan damarlarının sertleşmesini azaltarak veya yavaşlatarak bu beyin sağlığını ve hafızayı koruyabileceklerini belirtti.
"YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRMEK BUNAMADAN KURTULMAYI SAĞLAYABİLİR"
Damar sertleşmesi, kötü beslenme, sigara içme ve kötü sağlık koşulları gibi faktörlere uzun vadede maruz kalanlar için çok daha hızlı ve tehlikeli olduğu açıklandı.
Bilim insanları, tıbbi tedaviler veya diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile damar sertleşmesini azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti.
UCL Kardiyovasküler Bilim Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Scott Chiesa, bunamanın tedavisi olmasa da önleme ve geciktirmeye odaklanılarak bu sürecin önüne geçilebileceğini söyledi.