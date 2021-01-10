Paketli gıdalardaki bu tehlikeye dikkat!

ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNE DİKKAT

Tahıl barların birçoğunun içinde glikoz şurubu olduğunu anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, bunun da göbek yağlandıran en büyük etken olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. Zünbülcan, Bugünlerde sağlığımız çok önemli. Hepimiz hem kilomuzu hem sağlığımızı korumak istiyoruz. Bunun için de bazı atıştırmalık ürünlere yönelebiliyoruz. Örneğin canımız tatlı istiyorsa mısır gevreğinden yapılmış bir bar gördüğümüzde sağlıklıymış gibi geliyor. Paketlerin üzerinde tam tahıllı ve şekersiz yazabiliyor. Ama bu ürünler kimi zaman bir gofret kadar zararlı olabiliyor. Ürünün etiketindeki içerik kısmını okuduğumuzda içerisinde glikoz şurubu olduğunu görüyoruz. Bu barı, kilo kontrolünü sağlamak için tüketiyorsunuz, fakat glikoz şurubu göbek bölgesini kalınlaştıran bir numaralı etken. İçerisindeki katkı maddeleri ise kimi zaman kanserojen olabiliyor dedi.