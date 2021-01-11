Korona'dan korunmada nitrik oksit etkisi! Kereviz,marul, ıspanak tüketin!

Viral replikasyonu baskılayan nitrik oksit molekülü, sinir hücreleri arasında bir sinyal molekülü görevi görmenin yanı sıra bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayarak enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı oluyor. Dr. Ümit Aktaş, vücudumuz tarafından doğal olarak üretilen bir molekül olan Nitrik Oksit'in COVID-19'dan korunmadaki önemli rolüne dikkat çekerek Nitrik Oksit zengini beslenme önerilerinde bulundu…

İnsan vücudundaki hemen hemen her hücre türü tarafından üretilen ve kan dolaşımı için en önemli moleküllerden biri olan Nitrik Oksit, en çok en çok damar ve kalp sağlığını korumadaki rolüyle tanınıyor.

DAMARLARI KORUYOR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş "Nitrik Oksit en çok damar ve kalp sağlığını korumadaki rolüyle tanınsa da bu maddenin önemli bir özelliği daha var; sisteme sızan istilacı virüsün çoğalma hızını azaltıyor, yani viral replikasyonu baskılıyor. Yani vücudunuzda yeterli miktarda nitrik oksit olması, COVID-19'a yakalanmada, yakalandığınız takdirde hastalığı yenmede elinizin güçlenmesini sağlıyor" dedi.

KEREVİZ, MARUL, ISPANAK TÜKETİN

Dr. Aktaş, bu özel molekülün vücut tarafından üretildiğinin altını çizerek "Hedefiniz vücudunuzun daha çok nitrik oksit üretmesini sağlamak olmalı. Vücut tarafından üretilen bu molekülün yapımını tetiklemenin bir yolu diyetinizdeki nitrat zengini besinleri artırmak. Nedir bunlar? Kereviz, marul, pancar, ıspanak, tere ve frenkmaydanozu. Hepsi de bol miktarda nitrat içerir. Bu yiyecekleri tükettiğinizde vücut içlerindeki nitratı alıp nitrik okside çevirir. Vücuttaki nitrik oksit üretimini optimum şekilde tetiklemek için nitrat zengini bir beslenme modelini egzersizle de desteklemek gerekiyor. Egzersiz, nitrik oksit üretimini artırmanın en etkili yollarından biri. Haftada üç defa, 30 dakika yürümenin bile sistemdeki nitrik oksit üretimini artırmada etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor." dedi.