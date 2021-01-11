Koronavirüs salgınında D vitaminine dikkat!

Bugüne kadar yapılan çok sayıda bilimsel çalışmalara göre Corona virüs ile D vitamini arasında bir ilişki olduğu biliniyor. Bu konuda Dr. Yüksel Büküşoğlu şunları söyledi: "Çok sayıda bilimsel çalışma yeterli D vitamin seviyelerinin solunum yolu enfeksiyonlarının önlenebilmesi ve ayrıca viral enfeksiyon riskini azaltılabileceğini desteklemektedir. D vitamini vücutta virüse karşı bağışıklık sistemini uyarıp ve harekete geçirmekte, bağışıklık sistemini düzenleyici savunma etkileri bulunmaktadır. Yapılan calışmalara göre:

- COVID-19 hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği var.

-Yeterli D vitamini seviyesine sahip kişilerin şiddetli COVID-19 hastalığına yakalanma riski yüzde 75'e kadar azaltabiliyor.

- D vitaminin eksikliğini önlemek COVİD-19'a bağlı ölümleri ve buna bağlı komplikasyonları yarı yarıya azaltabiliyor.

- D vitamini seviyesinin yeterli olması şiddetli corona virüs enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma olan ihtiyacı 25 kat azaltabiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonunda yeterli seviyede D vitamini bağışıklık sistemini modüle ederek bu yolla virüsten temizlenmeyi artırırken, şiddetli sitokin fırtınasına neden olan inflamatuar yanıtları da önlemektedir. Ayrıca D vitamininin vücutta çinko metabolizmasını da etkileyerek koronavirüslerin çoğalma hızını azaltıp, virüsten temizlenmeyi arttırdığı bilinmektedir. Yani sonuçta, yeterli D vitamini seviyelerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, COVİD-19 enfeksiyonu ve virüsün bulaşmasını engelleyebileceği düşünülmektedir. En son olarak, daha yeni, dünyanın en saygın Tıp dergilerinden biri olan JAMA'da yayınlanan bir bilimsel çalışmada vücutta yeterli D vitamini seviyelerinin COVID-19'u önlemek veya olası bir şekilde tedavi edebilmek için potansiyel bir tedavi stratejisi olarak düşünülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. "

Dr. Yüksel Büküşoğlu " Hangi D vitamini seviyesinin faydalı olduğunu, hangi seviyenin ise çok zararlı olabileceğini bilmek burada çok önemli. Vücutta D vitamini seviyesinin 150 ng/ml üstünün tamamen toksik, yani zararlı olduğunu bilmek gerekiyor. Ancak kanda 60-100 ng/ml arası seviyeler ise çok yararlı. Yani kendi kafanızdan, doktorunuza danışmadan D vitamini almanızın son derece toksik yani zararlı olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Doktorunuza danışarak, D vitamini seviyesini ölçtürerek, onun tavsiyesi ile gerekirse D vitamini takviyesi almak gerekiyor." dedi.

Dr. Yüksel Büküşoğlu "Corona virüsün neden olduğu komplikasyonları önlemek için vücutta D vitamini eksikliğini gidermenin yanı sıra bağırsak florasının da mutlaka sağlıklı olmasının gerektiğini; bu amaçla kefir, ev yapımı yoğurt, turşu gibi fermente gıdalar, çinko ve selenyumdan zengin besinlerle beslenmenin de çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor" diye ekledi.