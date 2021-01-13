Besin alerjisi olanlar için sevindiren çalışma: Bu besini tüketmek alerjinizi yok edebilir

Londra'da yapılan bir araştırma sonucunda, Yer fıstığını 20 ila 30 dakika arası kaynatmanın pek çok yaşamı tehdit eden alerjiyi engellediği belirtildi. Araştırmada kuruyemişler, kaynatılıp soğutulduktan sonra, fıstık alerjisi olanlar tıbbi gözetim altında beslendi. Bu, başlangıçta çok küçük kırıntı miktarları ile başlasa da bir yıl boyunca tüketim oranı yükseltildi ve tek seferde 6 ila 8 fıstığı tüketilebilmesi sağlandı.
Bu teknik, bağışıklık sistemini yer fıstığındaki bir proteininin varlığına karşı duyarsızlaştırmak ve aşırı tepki vermemek için kullanılan bir tür oral immünoterapi türüdür.
Ağız yoluyla immünoterapi, kavrulmuş yer fıstığından özel olarak hazırlanmış un kullanılarak halihazırda kullanıyordu.
Çok başarılı bir yöntem olabilse de bu unun kabuklu yemişlerle aynı oranda zararlı protein içermesi nedeniyle anafilaktik şok da dahil olmak üzere önemli yan etkilere sahip olma riskini de beraberinde getiriyordu.
Imperial College London'dan bilim insanları, fıstıkların kaynatılmasının daha az yan etkiye sahip olması nedeniyle daha güvenli bir seçenek olacağını, çünkü zararlı proteinlerin oranını düşürdüğünü açıkladı.
"BEBEK VE ÇOCUKLARDA DA ETKİLİLİĞİ GÖRÜLDÜ"
Terapi olarak uygulandığında, haşlanmış yer fıstığı, hala şiddetli bir reaksiyon riski bulunması nedeniyle tıbbi gözetim altında yapılması gerekiyor.
Evelina London Çocuk Hastanesi'nde pediatrik alerji uzmanı olan Adam Fox, haşlanmış fıstık gibi yeni yaklaşımların duyarsızlaştırma sürecinin güvenliğini ve etkililiğini artırabileceğini belirtti. Ayrıca Journal of Development Origins of Health and Disease'e göre, fıstık yiyen emziren anneler bebeklerinin alerji geliştirme riskini de azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi.