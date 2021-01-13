Besin alerjisi olanlar için sevindiren çalışma: Bu besini tüketmek alerjinizi yok edebilir

Londra'da yapılan bir araştırma sonucunda, Yer fıstığını 20 ila 30 dakika arası kaynatmanın pek çok yaşamı tehdit eden alerjiyi engellediği belirtildi. Araştırmada kuruyemişler, kaynatılıp soğutulduktan sonra, fıstık alerjisi olanlar tıbbi gözetim altında beslendi. Bu, başlangıçta çok küçük kırıntı miktarları ile başlasa da bir yıl boyunca tüketim oranı yükseltildi ve tek seferde 6 ila 8 fıstığı tüketilebilmesi sağlandı.

Bu teknik, bağışıklık sistemini yer fıstığındaki bir proteininin varlığına karşı duyarsızlaştırmak ve aşırı tepki vermemek için kullanılan bir tür oral immünoterapi türüdür.

"DAHA UCUZ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM"

Ağız yoluyla immünoterapi, kavrulmuş yer fıstığından özel olarak hazırlanmış un kullanılarak halihazırda kullanıyordu.