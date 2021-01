Besin alerjisi olanlar için sevindiren çalışma: Bu besini tüketmek alerjinizi yok edebilir

"BEBEK VE ÇOCUKLARDA DA ETKİLİLİĞİ GÖRÜLDÜ"

Terapi olarak uygulandığında, haşlanmış yer fıstığı, hala şiddetli bir reaksiyon riski bulunması nedeniyle tıbbi gözetim altında yapılması gerekiyor.

Evelina London Çocuk Hastanesi'nde pediatrik alerji uzmanı olan Adam Fox, haşlanmış fıstık gibi yeni yaklaşımların duyarsızlaştırma sürecinin güvenliğini ve etkililiğini artırabileceğini belirtti. Ayrıca Journal of Development Origins of Health and Disease'e göre, fıstık yiyen emziren anneler bebeklerinin alerji geliştirme riskini de azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi.