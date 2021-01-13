Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Meryem ana otu kolay doğum için nasıl kullanılır?

Kendi kendine tohumlanan bir bitki olan Meryem ana otu kadınlarda doğurganlığı harekete geçirerek kolay bir şekilde hamile kalmayı mümkün kıldığı düşünülüyor. Aynı zamanda Meryem ana otu hamile kadınların gebelik sürecinde çektikleri sancıyı hafifletir. Meryem ana otunun bir diğer bilinen ismi ise Fatma ana otudur. Sizler için "Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Ve Meryem ana otu kolay doğum için nasıl kullanılır?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Meryem ana otu ile ilgili tüm merak edilenler…

MERYEM ANA OTUNUN FAYDALARI

Hamile kalmayı kolaylaştırır

Kan akışını hızlandırır

Sperm miktarını arttırır

Sperm kalitesini arttırır

Spermlerin yumurtalıklara yerleşmesini sağlar

İdrar kaçırmaya iyi gelir

Doğum sancılarını hafifletir

Doğumdan önce rahim ağzını genişletir

Cilt yaralarını onarır

MERYEM ANA OTUNUN YAN ETKİLERİ

Çok tüketildiği taktirde mide bulantısına yol açar

Vücutta su kaybı olur

Gün içerisinde iki bardaktan çok tüketildiği taktirde tansiyon düşüklüğüne sebep olur

Mide yanması meydana gelebilir.

MERYEM ANA OTU GEBELİK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Hamile kalmak isteyenler öncelikle zihnine bunun bir ilaç olmadığını yerleştirmeliler. Meryem ana otu yalnızca doğal ve bitkisel bir üründür. İlaç olarak kullanılmamaktadır. Cam bir sürahinin içerisine bir tane Meryem ana otunu koyunuz. Ve gece boyunca onu suda bekletin. Bu karışım yalnızca bir kullanımlık. Tekrar içeceğiniz zaman yenisini yapmalısınız.

Meryem ana otu hamilelikte nasıl kullanılır? Sorusunun diğer önemli yanıtı ise; hamile olan kişiler Meryem ana tohumunu tüketirken dikkatli olmalılar. Bu ürün doğal ve bitkisel de olsa her bünyeye iyi gelmeyebilir. Bu nedenden dolayı hamile olanlar Meryem ana otunu kullanmadan önce doktorlarına danışmalılar.