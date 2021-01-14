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ne zaman içilmeli? Meryem ana otunun faydaları nelerdir, kolay doğum için nasıl kullanılır?

Hamile kalmayı kolaylaştırdığı düşünülen ve doğum sancılarını azaltmaya yarayan Meryem ana otunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Doğada odunsu kuru kök şeklinde bulunan , yalnızca yağmur yağdığında yaprak açan bitki türü olduğu için sonbahar döneminde kendisini gösterir. Genellikle otu toplanarak çayı yapılır. Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Meryem ana otu kolay doğum için nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:37 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:37 ABONE OL
Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Meryem ana otunun faydaları nelerdir, kolay doğum için nasıl kullanılır?

Kendi kendine tohumlanan bir bitki olan Meryem ana otu kadınlarda doğurganlığı harekete geçirerek kolay bir şekilde hamile kalmayı mümkün kıldığı düşünülüyor. Aynı zamanda Meryem ana otu hamile kadınların gebelik sürecinde çektikleri sancıyı hafifletir. Meryem ana otunun bir diğer bilinen ismi ise Fatma ana otudur. Sizler için "Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Ve Meryem ana otu kolay doğum için nasıl kullanılır?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Meryem ana otu ile ilgili tüm merak edilenler…

MERYEM ANA OTUNUN FAYDALARI

  • Hamile kalmayı kolaylaştırır
  • Kan akışını hızlandırır
  • Sperm miktarını arttırır
  • Sperm kalitesini arttırır
  • Spermlerin yumurtalıklara yerleşmesini sağlar
  • İdrar kaçırmaya iyi gelir
  • Doğum sancılarını hafifletir
  • Doğumdan önce rahim ağzını genişletir
  • Cilt yaralarını onarır

MERYEM ANA OTUNUN YAN ETKİLERİ

  • Çok tüketildiği taktirde mide bulantısına yol açar
  • Vücutta su kaybı olur
  • Gün içerisinde iki bardaktan çok tüketildiği taktirde tansiyon düşüklüğüne sebep olur
  • Mide yanması meydana gelebilir.

MERYEM ANA OTU GEBELİK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Hamile kalmak isteyenler öncelikle zihnine bunun bir ilaç olmadığını yerleştirmeliler. Meryem ana otu yalnızca doğal ve bitkisel bir üründür. İlaç olarak kullanılmamaktadır. Cam bir sürahinin içerisine bir tane Meryem ana otunu koyunuz. Ve gece boyunca onu suda bekletin. Bu karışım yalnızca bir kullanımlık. Tekrar içeceğiniz zaman yenisini yapmalısınız.

Meryem ana otu hamilelikte nasıl kullanılır? Sorusunun diğer önemli yanıtı ise; hamile olan kişiler Meryem ana tohumunu tüketirken dikkatli olmalılar. Bu ürün doğal ve bitkisel de olsa her bünyeye iyi gelmeyebilir. Bu nedenden dolayı hamile olanlar Meryem ana otunu kullanmadan önce doktorlarına danışmalılar.

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Meryem ana otu ne zaman içilmeli? Meryem ana otunun faydaları nelerdir, kolay doğum için nasıl kullanılır?
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