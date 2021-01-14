Uludağ’da özlenen günler

Yurt genelinde olduğu gibi beklenen kar yağışlarının istenen seviyelerde yağmadığı ve bu nedenle son birkaç sezonu buruk geçiren Uludağ özlediğini günlerine nihayet kavuştu. Dün geceden itibaren etkili olan yağışı aralıklarla sürerken, ünlü kayak merkezindeki kar kalınlığı da yarım metreye ulaştı. Tatilci ve Turizmcilerin yüzü güldü.

ZİRVEDE SICAKLIK EKSİ 16 YA DÜŞTÜ

Meteoroloji İşlerinden alınan bilgilere göre oteller bölgesinde gece saatlerinde sıcaklık eksi 16'ya kadar düştü. Sabaha kadar Uludağ'da kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürdü. Jandarma Komutanlığı ekipleri de zincirsiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. Tatilcilerin dışarıda park ettikleri araçlar kar altında kalırken, kayak pistlerinin de kısa sürede açılmasının beklendiği öğrenildi.