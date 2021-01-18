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Son dakika | İşte koronavirüste en yaygın 3 belirti

Koronavirüste tüm dünyada görülen çeşitli belirtiler içerisinde en yaygın 3 belirti belirlendi. Uzmanların üzerinde uzlaştığı belirtiler 'de de hastalarının anlattıkları ile örtüştü. Buna göre dünya üzerinde görülen milyonlarca koronavirüs vakasının ortak yönleri ve vücutta görüldüğü anda şüphelenilmesi gereken belirtiler ortaya çıkmış oldu. İşte koronavirüs belirtilerine dair son dakika bilgileri ve Türkiye'deki kovid hastalarının aktardığı tecrübeler.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:09 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:13 ABONE OL
Son dakika | İşte koronavirüste en yaygın 3 belirti

SON DAKİKA... Koronavirüste en yaygın 3 belirti belli oldu. Dünyada uzmanların üzerinde uzlaştığı ve onlarca farklı belirti arasından en genel olanlarını ortaya koyduğu 3 ana semptom aktarıldı. Belirtiler Türkiye'deki koronavirüs hastalarının anlattıkları ile de örtüştü. Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can "Kas ağrısı, baş ağrısı ve koku kaybı yaşadım. Bunların her biri insanı üzüyor. Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor. 3 gün sonra kollarda ağrı yaşıyorsun. Acaba daha neler göreceğim diye karışık duygular hissediyorsun" derken son dakika açıklamalarında "Ne olacak ki hastalanan bile atlatıyor demeyelim. Hastalık atlatılıyor ama karmaşık düşünceler, çeşitli ağrı ve sızılar içerisinde atlatılıyor" şeklinde konuştu.

İşte koronavirüsün 3 ana belirtisi...

EN YAYGIN KORONAVİRÜS BELİRTİSİ: SIRT AĞRISI

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor. 3 gün sonra kollarda ağrı yaşıyorsun. Acaba daha neler göreceğim diye karışık duygular hissediyorsun." dedi.

İKİNCİ BELİRTİ SIRTTAN BELE İNEN AĞRI

Yaşadığı halsizlik şikayetiyle geçen yıl ağustos ayında KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Can, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırıp akciğer tomografisi çektirdi. Testinin negatif çıkmasının ardından akciğer tomografisinden şüphelenilen ve 14 gün evde karantinaya alınan Can, kasım ayında tekrar çektiği kas ağrısı, halsizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

VE KORONAVİRÜS İLE ÖZDEŞLEŞEN BELİRTİ: TAT VE KOKU KAYBI

Doktorların kontrolünde evinde 10 gün kendini izole ederek geçiren Can, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Can'ın aktardıkları arasındaki diğer belirti de koku ev tat kaybı oldu. Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Can, Kovid-19'da erken teşhisin önemli olduğunu bildiği için zaman kaybetmeden test yaptırdığını söyledi.

Test sonucunun kasım 25'te tarihinde pozitif çıkması ile doktorların hemen tedavisiye başladıklarını belirten Can, ertesi gün ise eşinin, çocuklarının ve damadının da Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

"ACABA NELER GÖRECEĞİM" DİYORSUNUZ

Karantina sürecinde doktorların söylediği bütün kuralları hassasiyetle uyguladığını anlatan Can, şöyle konuştu:

"Birtakım kas ağrısı, baş ağrısı ve koku kaybı yaşadım. Bunların her biri insanı üzüyor. Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor. 3 gün sonra kollarda ağrı yaşıyorsun. Acaba daha neler göreceğim diye karışık duygular hissediyorsun. Bu arada boş zaman da çok olunca bol bol medyayı takip ettim, kitaplardan da ayrı kalmadım. Evde geçirdiğimiz zaman çok olunca bu tür araştırmalarla, çok fazla bilgi depolamış oluyorsun. Psikolojik olarak kendimizi dirençli ve güçlü hissetmenin de bu hastalığı hızlı aşmada ve bir an önce iyileşme de önemli bir etken olduğunu bildiğim için eşimin ve kendimin moralini yüksek tutmak için çaba sarf ettim."

Prof. Dr. Can, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığın kıymetini daha çok anladığını belirterek, testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde tarif edilmez bir duygu yaşadığını ancak hiçbir zaman inancını kaybetmeyerek hastalığı atlatmak için kendisine telkin ettiğini anlattı.

SAĞLIĞIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Karantina sürecinde sağlık personelinin sık sık arayarak durumunu sorması ve ilgilenmesinin psikolojik olarak kendisine moral verdiğini ifade Can, şunları kaydetti:

"HERKESE TAVSİYEM..."

"Sadece benimle ilgili değil diğer rahatsızlanan arkadaşlarımız da sağlık personelimizin aramasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Kahramanmaraş'ta sağlık sektörü gerçekten çok güzel bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu yüzden bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Şu anda ne olacak ki hastalanan bile atlatıyor demeyelim. Hastalık atlatılıyor ama karmaşık düşünceler, çeşitli ağrı ve sızılar içerisinde atlatılıyor. O yüzden en iyisi devletimizin istediği sağlık kurallarına azami derecede, taviz vermeden, esnetmeden riayet edelim. Herkese tavsiyem budur."

Prof. Dr. Niyazi Can, Kovid-19'a karşı herkesi tedbirli olmaya davet ederek, her yaş grubunun hijyen kurallarına uyması ve maske, mesafe ile kendisini koruması gerektiğine dikkati çekti.

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Son dakika | İşte koronavirüste en yaygın 3 belirti
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