Son dakika | İşte koronavirüste en yaygın 3 belirti

Prof. Dr. Can, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığın kıymetini daha çok anladığını belirterek, testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde tarif edilmez bir duygu yaşadığını ancak hiçbir zaman inancını kaybetmeyerek hastalığı atlatmak için kendisine telkin ettiğini anlattı.

SAĞLIĞIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Karantina sürecinde sağlık personelinin sık sık arayarak durumunu sorması ve ilgilenmesinin psikolojik olarak kendisine moral verdiğini ifade Can, şunları kaydetti: