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'ndan flaş açıklama: 13 Mart korona tablosu belli oldu! İşte, bugünkü corona virüs vaka sayısı

Günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. tarafından her 24 saatte açıklanan vaka tablosuna göre, önceki güne kıyasla kısmi bir vaka sayısı artışı söz konusu. Koronavirüsün kuluçka süresi 3 ila 14 gün olarak biliniyor bu nedenle de son dönemde istatistiklerdeki artışlar dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, koronavirüs hasta ve vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 tablosu...

Giriş Tarihi: 13.3.2021 22:21 Son Güncelleme: 15.3.2021 02:15 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 13 Mart korona tablosu belli oldu! İşte, bugünkü corona virüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bugüne ait koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı. Son dönemdeki kısmi artış devam ederken, vefat oranı gün geçtikçe azalıyor. Haftalık zatürre, hastane doluluk oranları ve filyasyon başarısı da paylaşılan bu tabloda yer alıyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını merak edenler, vaka sayısı kaç - 13 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? soruıları merak konusu oldu.

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile son dakika 13 Mart Koronavirüs tablosu ve Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785
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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 13 Mart korona tablosu belli oldu! İşte, bugünkü corona virüs vaka sayısı
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