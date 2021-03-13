Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 13 Mart korona tablosu belli oldu! İşte, bugünkü corona virüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bugüne ait koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı. Son dönemdeki kısmi artış devam ederken, vefat oranı gün geçtikçe azalıyor. Haftalık zatürre, hastane doluluk oranları ve filyasyon başarısı da paylaşılan bu tabloda yer alıyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını merak edenler, vaka sayısı kaç - 13 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? soruıları merak konusu oldu.

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile son dakika 13 Mart Koronavirüs tablosu ve Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;