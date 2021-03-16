İlk diş hekimi muayenesi 1. yaş gününden sonra yapılmalı

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Coşkun çocuklarda dişlerin düzenli kontrolünün önemini anlattı…

Ağız ve diş sağlığı için çocuklara çok küçük yaşta diş fırçalama ve ağız bakımı alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Çocuklarda diş temizliğine, ilk süt dişleri çıkar çıkmaz başlanması gerekiyor. Temiz bir tülbent, pamuk ya da parmak fırça yardımıyla düzenli temizlik şart. Özellikle emzirme sonrası diş temizlemiyorsa bile çocuğa su içirilip ağızda suyun sağladığı mekanik temizlikten yaralanılabilir.

SÜT DİŞLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Bebeklerde ortalama 6. ayda süt dişlerinin çıkmaya başladığını açıklayan Çocuk Diş Hekimi Dr. Ahmet Coşkun "Süt azı dişleri ortalama 12 yaşa kadar ağızda kalmaktadır. Bu süreçte dişlerdeki çürümeler çocukta ağrıya ve enfeksiyona sebep olabilir. Ayrıca süt dişleri daimi dişler için yer tutucu görevindedir. Erken yaşta süt dişi kayıpları sonucu daimi dişlerin çıkmasının zorlaşmasına ve çapraşık çıkmasına sebep olur" açıklamasını yapıyor.

ÇENE GELİŞİMİNİ ETKİLER

4 yaşından itibaren diş hekiminin düzenli kontrolü altında olan çocuklar, çene gelişimi, ağız diş sağlığı ve çürük oluşumu açısından devamlı kontrol altındadırlar. Kontroller sırasında hekimin gözlemlediği başlangıç evresindeki olumsuzluklar küçük müdahalelerle ortadan kaldırılabilir, hatta koruyucu uygulamalar sayesinde birçoğu daha oluşmadan önlenebilir. Süt dişleri geçici olduğu için ebeveynler tarafından genellikle nasıl olsa bu dişler değişecek denerek pek önemsenmez. Dolayısıyla bu tarz bir düşünce süt dişlerinin temizliğinin ihmaline ve çürümesine sebep olur. Oysa süt dişlerindeki çürükler hem çocuğun dişlerinin ağrımasına neden olur, hem de daimi dişlerine zarar verir. Süt dişleri ihmal edilip dolgu ile kurtarılamadığı zaman çekilmesi gerekir, erken süt dişi kaybı çocukların daimi dişlerinin çapraşık olmasının en önemli etkenlerinden birisidir.

DİŞLER GÜNDE 2 DEFA 2 DAKİKA FIRÇALANMALI