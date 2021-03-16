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Giriş Tarihi: 16.3.2021 10:55

İlk diş hekimi muayenesi 1. yaş gününden sonra yapılmalı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
İlk diş hekimi muayenesi 1. yaş gününden sonra yapılmalı

Erken dönemde başlayan düzenli diş kontrolleri, ağız bulgusu veren bazı sistemik hastalıkların erken teşhisine yardımcı olur, çocukların problem yaşamasını engeller, yaygın görülen diş hekimi fobisini yaşamamalarını sağlar hem de yetişkinlik döneminde dişlerin sağlıklı, sağlam ve estetik olmalarını sağlar

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Coşkun çocuklarda dişlerin düzenli kontrolünün önemini anlattı…

Ağız ve diş sağlığı için çocuklara çok küçük yaşta diş fırçalama ve ağız bakımı alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Çocuklarda diş temizliğine, ilk süt dişleri çıkar çıkmaz başlanması gerekiyor. Temiz bir tülbent, pamuk ya da parmak fırça yardımıyla düzenli temizlik şart. Özellikle emzirme sonrası diş temizlemiyorsa bile çocuğa su içirilip ağızda suyun sağladığı mekanik temizlikten yaralanılabilir.

SÜT DİŞLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Bebeklerde ortalama 6. ayda süt dişlerinin çıkmaya başladığını açıklayan Çocuk Diş Hekimi Dr. Ahmet Coşkun "Süt azı dişleri ortalama 12 yaşa kadar ağızda kalmaktadır. Bu süreçte dişlerdeki çürümeler çocukta ağrıya ve enfeksiyona sebep olabilir. Ayrıca süt dişleri daimi dişler için yer tutucu görevindedir. Erken yaşta süt dişi kayıpları sonucu daimi dişlerin çıkmasının zorlaşmasına ve çapraşık çıkmasına sebep olur" açıklamasını yapıyor.

ÇENE GELİŞİMİNİ ETKİLER

4 yaşından itibaren diş hekiminin düzenli kontrolü altında olan çocuklar, çene gelişimi, ağız diş sağlığı ve çürük oluşumu açısından devamlı kontrol altındadırlar. Kontroller sırasında hekimin gözlemlediği başlangıç evresindeki olumsuzluklar küçük müdahalelerle ortadan kaldırılabilir, hatta koruyucu uygulamalar sayesinde birçoğu daha oluşmadan önlenebilir. Süt dişleri geçici olduğu için ebeveynler tarafından genellikle nasıl olsa bu dişler değişecek denerek pek önemsenmez. Dolayısıyla bu tarz bir düşünce süt dişlerinin temizliğinin ihmaline ve çürümesine sebep olur. Oysa süt dişlerindeki çürükler hem çocuğun dişlerinin ağrımasına neden olur, hem de daimi dişlerine zarar verir. Süt dişleri ihmal edilip dolgu ile kurtarılamadığı zaman çekilmesi gerekir, erken süt dişi kaybı çocukların daimi dişlerinin çapraşık olmasının en önemli etkenlerinden birisidir.

DİŞLER GÜNDE 2 DEFA 2 DAKİKA FIRÇALANMALI

  • Süt dişleri de yetişkin dişleri gibi günde 2 defa fırçalanmalı ve 2 dakika sürmeli.
  • İlk diş hekimi muayenesi çocuğunuzun 1. yaş gününden sonra yapılmalı.
  • Çocuklar ayakkabı bağcıklarını kendi bağlayacakları yaşa gelen kadar ( 8 yaş gibi) evdeki yetişkinlerin her fırçalamada onlara yardım etmesi gerekmektedir.
  • 3 yaşından sonra yetişkin kontrolünde şarjlı fırçaya geçilebilir.
  • Mümkün olduğunca şeker, çikolata, cips ve kola gibi çürük yapıcı gıdalardan kaçınılmalı. Haftada belirli gün ve ya günler belirlenip bırakılamayan abur cubur alışkanlığı sadece bugünlerle sınırlandırılabilir.
  • Peynir, yoğurt, fıstık gibi lifli gıdalar bolca tükettirilmeli.
  • Çocukların fırçalama takvimini izlemek için birlikte tablolar oluşturulabilir ve hedef konulan zamandan sonra ödüllendirme yapılabilir.
  • Çocukları diş fırçalamaya motive etmek için başlarda lavabo ortamı şart değildir. Bırakalım istedikleri yerde fırçalasınlar.

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İlk diş hekimi muayenesi 1. yaş gününden sonra yapılmalı
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