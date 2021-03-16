Kahve kokusu tokluk hissi veriyor

Pandemiyle geçen bir yılda uykudan beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok değişiklik yaşadık. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, pandemi döneminde ortaya çıkan ve kalıcı hale gelen yanlış beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti…Kimler kahve kokusunu seviyor? Kim sevmez ki? Hepimiz küçük kahve dükkanlarındaki birbirinden farklı kahve çekirdeklerini koklamaktan keyif alırız.O halde gününüze kahvenizi koklayarak ve aromasından keyif alarak başlayın.Pastane ya da fırının önünden geçerken iştah kabartan ekmek, poğaça ürünlerindense, içinize çektiğiniz kahve kokusu size doygunluk hissi yaşatacaktır.Çatalınızı kaşık yerine değil, sadece yemeğinize batırmak için kullanın. Çatalınızı sadece yemeğinizi tabaktan topluca almak yerine saplayarak yeme alışkanlığını bir kez kazandıktan sonra, tıkınmak yerine ne yediğinize daha fazla dikkat edeceksiniz.Tüm yiyecekleri aynı anda ağzınıza atmayın; küçük porsiyonlar halinde, sırayla ve her lokmanızı yavaşça çiğneyerek yemeğinizi tamamlayın. İlk lokmanızı yutmadan, yeni bir yiyeceği ağzınıza götürmeyin.Her gün bir elma yemek açlık hissimizi azaltır. Araştırmalar, meyvelerin lif bakımından en zengin yiyecekler arasında olduğunu ve besin alım maliyetini düşürdüğünü göstermiştir.Sakız çiğnemek iyi bir alışkanlık olabilir.Sizi sanki yemek yemişsiniz gibi bir düşünceye sokarak zihninizi kandırabilir.Böylece kalori alımı olmadan kendinizi tok hissedebilirsiniz. Çiğneme süresi uzun olan ve lif bakımından zengin besinler de sizi yavaş yemeye teşvik edebilir.Yemek yerken 30 saniyelik kısa molalar verin. Bu, tokluk hissinin doğru zamanda beyninize ulaşmasını sağlayabilir.Uzun süre aç kalmayın. Çünkü bu sebepten daha hızlı yeme eğilimi içerisine girebilirsiniz.Atıştırma doğru şekilde yapıldığında kötü bir alışkanlık değildir. Atıştırma alışkanlığınızı sağlıklı yiyeceklerle ve meyvelerle sınırlı tutun. Atıştırma söz konusu olduğunda porsiyon oldukça önemlidir. Porsiyonlarınızı lifli ve mineral bakımından zengin besinlerle dolu tutun. Ekleyeceğiniz yemişler öğününüzü daha lezzetli kılacaktır.Yemek yediğinizin farkına varın.Sadece doymak için yemeyin. Bırakın zaman geçsin. İlk başlarda zor olacaktır ama sabırlı olursanız vücudunuz buna birkaç öğünde alışacaktır. Yavaş yemeye alıştıkça yedikleriniz artık gözünüze daha çok görünecektir.10'uncu dakika ile 20'nci dakika arasında fazladan yediklerinizi artık yiyememeye başlayacaksınız.YEMEĞE başlamadan önce saatinize bakın ve 20 dakikadan önce yemeğinizi bitirmemeye gayret edin. Kendinizi 20 dakikaya göre ayarlayın. Çünkü beynimiz 20 dakikadan önce doyduğumuzu anlayamaz. Yemek yeme süreleri nadiren 10 dakikayı aşar. Hızlı ve bir yere yetişecekcesine tabaklar silip süpürülür. 15'inci dakikadan sonra çabucak tatlılar tüketilir. 20'inci dakikada fark edilir ki ne çok şey yenmiş. Aslında yemeği 20 dakikaya yaymış olsak bu kadar çok şeyi de yememiş olacağız.