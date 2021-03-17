Son dakika: Uzmanından mutasyonlu virüs ile ilgili dikkat çeken açıklama: Yoğun bakım oranlarını düşürdü

Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artışın söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün söz konusu olduğunu söyledi. Bunun çeşitli sebeplerinin olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarında bir artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında bir artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında bir artış söz konusu değil, hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var, havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör, çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor. Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor."