Aşı olanlar bu uyarıya dikkat! Güçlü antikor üretimi için şart

Prof. Dr. Öztürk, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin güçlenmesinde uykunun önemli rolü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bağışıklık sistemi uykuyu değiştirebilir, uykudaki değişiklikler de bağışıklık sistemini değiştirebilir. Çalışmalar şunu gösteriyor, güçlü bir bağışıklık sistemi için uykumuzdan taviz vermemeliyiz. Almamız gereken uykuyu uyumalıyız." diye konuştu.

Öztürk, özellikle salgın döneminde kaliteli uykunun öneminin yapılan çalışmalarla bir kez daha ortaya konduğunu dile getirdi.