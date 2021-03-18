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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:20

Korona'da psikolojisi bozulan İngilizler'in en çok tercih ettiği doktor!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Korona'da psikolojisi bozulan İngilizler'in en çok tercih ettiği doktor!

Bağımlılık tedavisi sektöründe çalışanların oluşturduğu İngiltere’nin saygın pratisyenlerinin bir araya geldiği Alkol ve Madde Bağımlılığı Federasyonu’ndan (FDAP) Türk doktor Alpekin Aydın’a büyük onur. Aydın, İleri Düzey Pratisyen ünvanı ile onurlandırıldı.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Federasyonu, İngiltere'de kendi bulduğu kombine tedavi yöntemi ile bağımlılık tedavisinde büyük başarı sağlayan Uzman psikolog Alptekin Aydın'ı İleri Düzey Pratisyen ünvanı ile onurlandırdı. Aydın için ayrıca federasyona ait sitede yaptığı tedavinin içeriğinin anlatıldığı bir sayfa yayınladı.



Alkol ve Madde Bağımlılığı Federasyonu, İngiltere'de bağımlılık tedavisinde İngiltere'nin en saygın isimlerini bünyesinde barındıran bir ağ olarak bilinirken, SMMGP (Genel Uygulamada Madde Kötüye Kullanım Yönetimi) uygulamasıyla 20 yıldan daha uzun bir süredir, bağımlılık tedavisinin gelişmesine katkılarını sürdürüyor.

Uzman Psikolog Alptekin Aydın, Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ile Alkol/Madde ve Kumar bağımlılığı terapisi duygusal, davranışsal ve kişilik yapısından kaynaklanan sorunlarla başetme, vb. tedavilerle hastalarına hem Londra / Southgate, hem de İstanbul / Kartal'daki kliniğinde ışık olmaya devam ediyor.

Aydın, özellikle pandemi sürecinde psikolojisi bozulan İngilizlerin en çok tercih ettiği doktorlar arasında yer alıyor.

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Korona'da psikolojisi bozulan İngilizler'in en çok tercih ettiği doktor!
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