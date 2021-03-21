Uzmanı uyardı: Akıl ve ruh sağlığı için bu şart

İnsanları akıl ve ruh sağlığından, kalp sağlığına kadar her alanda etkileyen uyku sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan. Korona virüs sürecinde yaşanan uyku sorunları, insanlarda stres bozukluğu, anksiyete, gerginlik gibi durumlara neden oldu. Günde 5-6 saat uyuduğunu söyleyen bir vatandaş, "Uyku yeterli değil tabii ki de. Gün içerisinde fazla yoğun olduğum için spora gidiyorum farklı aktivitelerim var. Çok iyi olmuyor. Aynı zamanda yasakların olmasıyla da onları çok araya sıkıştırmam gerekiyor. Gün içerisinde yorulma oluyor" derken, günde 10-12 saat uyuduğunu belirten bir diğer vatandaş ise "Şimdi evde olduğumuz için sürekli oturur vaziyeteyiz ya da yatar vaziyetteyiz. O yönden uyku düzenimiz bozuldu. Sürekli uyumak istiyorum. Pandemi dönemi insana tembellik getirdi. Düzenimize de bozdu. Yorgun sinirli hissediyorum. Canım hiçNT-Y)bir şey yapmak istiyorum. uyumak istiyorum sürekli kısaca" dedi.



"KORONA VİRÜS SÜRECİ DAHA TAHAMMÜLSÜZ OLMAMIZA SEBEBİYET VERDİ"

Konunun uzmanı Op. Dr. Yaşar Okan Akın, korona virüs süreciyle birlikte bedeni yorgunlukların azaldığını dile getirerek "Bunlara bağlı uyku yapımız, uyku süreçlerimiz değişti. Gece daha geç saatlere kadar ilerleyen oturma şekli, sabah daha zor uyanmalar. Bu ister istemez konsantrasyon güçlükleri anksiyete, gerginlik hissi ve bazı stres hormonlarının salınımının artmasına bağlı da gün içerisinde daha stresli daha tahammülsüz olmamıza sebebiyet verdi" şeklinde konuştu. Ayrıca uyku süresinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Dr. Akın, ortalama 7-9 saat aralığının yetişkin bir kişi için yeterli olacağını belirtti.