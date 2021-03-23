ABD: “AstraZeneca, klinik testlerde eski bilgiler kullanmış olabilir”

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının ABD'deki klinik testlerinin 3. faz çalışmaları devam ederken, Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu'ndan (DSMB) dün yüzde 79 etkili olduğu bildirilen aşıya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu, AstraZeneca'nın ABD'deki klinik testlerde, "güncel olmayan bilgiler" kullanmış ve aşının etki oranı verilerini eksik bir şekilde sunmuş olabileceğini söyledi.AstraZeneca dün, ABD'de devam eden klinik testlerin 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaşmıştı. Buna göre, AstraZeneca aşısının 65 yaş üstündekilerde yüzde 80, belirtileri önlemede yüzde 79 etkili olduğu, ağır hastalığı ise yüzde 100 engellediği açıklanmıştı. Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun da aşıyla ilgili ciddi bir yan etki ve güvenlik sorunu tespit etmediği bildirilmişti.

AŞININ KULLANIMI BİR SÜRELİĞİNE ASKIYA ALINMIŞTI

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüphesiyle 20'den fazla Avrupa ülkesinde kullanımı askıya alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu duyurmasının ardından aşının kullanımına çoğu ülkede yeniden başlanmıştı.