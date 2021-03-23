Bahar hastalıkları ile karıştırmayın!

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi "Pandeminin gölgesinde girdiğimiz bahar mevsiminde Covid-19 enfeksiyonu bazı hastalıklar ile karıştırılabiliyor. Covid 19'da ateş, öksürük, kırgınlık, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, karın ağrısı görülebilir. Bunlar diğer hastalıklarda da görülebilen semptomlar olması nedeniyle ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır." diyor.

Havaların ısınıp doğanın yeni elbiselerini giymeye başladığı bahar ayında Covid pandemisi en önemli tehdit olmaya devam ederken, bir yandan da bahar hastalıkları kapıyı çalmaya başladı. Ani ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve polenlerin etkisi ile vücut direnci azalıyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Hal böyle olunca özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından alerjik astıma dek bir çok hastalık bahar ayıyla birlikte tetikleniyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi "Pandeminin gölgesinde girdiğimiz bahar mevsiminde Covid-19 enfeksiyonu bazı hastalıklar ile karıştırılabiliyor. Covid 19'da ateş, öksürük, kırgınlık, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, karın ağrısı görülebilir. Bunlar diğer hastalıklarda da görülebilen semptomlar olması nedeniyle ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır." diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, baharda en sık görülen 6 hastalığı ve pandemi koşullarında bahar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.