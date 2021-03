Çocukların bağışıklık sistemini etkileyebilir!

.

DENGESİZ BESLENME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR

Dengesiz beslenmenin çocuklarda bağışıklık sistemini zayıflatıp Covid 19 seyrinin yolunu açabileceğine dikkati çeken Dr. Çakçak, enfeksiyonlarla mücadelede A, C, D, E vitaminleriyle selenyum ve çinko gibi minerallerin önemini vurguladı. A vitamininden zengin besinlerin süt, yumurta sarısı, havuç, yeşil sebze ve meyveler olduğunu belirten Dr. Çakçak, "Antioksidan özelliği olan C vitamini de bağışıklık güçlendirici özelliktedir. C vitamininden zengin besinler ise yeşil sebzeler, turunçgiller, çilek, domates, kuşburnu, maydanozdur. E vitamininin zengin kaynakları arasında brokoli, mango, kivi, badem sayılabilir" dedi.

VİTAMİNLER BİLİNÇSİZCE TÜKETİLMEMELİ

Çinkonun vücutta önemli enzimatik görevlerde yer alan bir mineral olduğunu anlatan Dr. Çakçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinkodan zengin besinler karides, deniz ürünleri, kırmızı et, ceviz, fındık, badem, süt, yumurtadır. Selenyum antioksidan minerallerdendir. Deniz ürünleri, tavuk ve hindi eti, yağlı tohumlar içerisinde yer alır. Omega-3, enfeksiyonla savaşta önemlidir. Balık, ceviz, fındık, badem omega 3 kaynağıdır. Beta glukan kaynağı olarak yulaf ezmesi öğünlerde yer alabilir. Propolis ve ekinezya da bağışıklık kuvvetlendirici olarak ara ara kullanılabilir. Bağırsak florası da bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Bağırsak mikro florasını düzenlemek için yüksek lifli içeriğe sahip gıdalar, sebzeler, meyveler, kuruyemişler, tam tahıllı yiyecekler, kuru baklagiller, yoğurt ve kefir tercih edilmelidir."

Dr. Çakçak, vitaminlerin gereksiz ve bilinçsizce tüketiminin, karaciğer bozukluğuna, böbrek taşı oluşumuna ve mide rahatsızlıklarına yol açabildiğini vurguladı.