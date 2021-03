“C vitaminine vücut ilkbahar ve yaz döneminde de ihtiyaç duyuyor”

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap şunları söyledi:

"C vitamininin vücutta pek çok farklı görevi vardır. Bu nedenle eksikliği sadece tek bir bölgeyi etkilemez, çeşitli doku ve organlar üzerinde farklı etkiler gösterir. C vitaminin vücuttaki en temel görevlerinden biri kolajen sentezine katılmaktır. Kolajen, vücuttaki proteinlerin yaklaşık üçte birini oluşturan yapısal proteindir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar, C vitaminin hem küçük (diyastolik) hem de büyük (sistolik) tansiyonu azaltıcı etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak C vitaminin hipertansiyon tedavisinde tek başına kullanımın yeterli değildir. Doktorun önerdiği tedavilerin yanında destekleyici olarak C vitamini alınabilir.

COVİD-19 VE C VİTAMİNİ İLİŞKİSİ NASILDIR?

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve enfeksiyondan korunmada oldukça önemli bir vitamindir. C vitaminin, koronavirüs enfeksiyonu üzerindeki etkilerinin ne olduğu hala araştırılmaktadır. Yeni tip koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığı tedavisi için pek çok alternatif yöntem denenir. Kritik durumdaki Covid-19 hastalarında IV (damar içi) yoldan C vitamini vermenin iyileşmeye katkı sağlayacağına dair çalışmalar mevcuttur.Covid-19 hastalığının kritik ve öldürücü etkileri, virüsün vücutta yol açtığı sitokin fırtınası ile yakından ilgilidir. Virüs ile enfeksiyon sonucu bağışıklık sistemi hücrelerinden aşırı miktarda inflamatuar madde (sitokin gibi) salgılanır. Bu maddelerin etkileri ile dokularda hasar meydana gelir ve sonuçta organ yetmezliğine kadar giden bir tablo gelişir. C vitamini bu sitokin üretimini azaltarak doku hasarını önler. Antioksidan etkisiyle hasar görmüş organlarda oksidatif stresi azaltabilir. Ayrıca doku iyileşmesinde de rol oynar. C vitaminin özellikle kritik hastalar üzerinde kullanımının, yoğun bakım ve ventilatöre bağlanma süresini kısaltacağına dair veriler mevcuttur. Covid-19 hastalığına yakalanmamak için de kişinin günlük C vitamini ihtiyacı kadar vitamin alması yeterli olacaktır.

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

C vitamini depolanan bir vitamin türü değildir. Bu nedenle günlük ihtiyaç duyulan vitamin miktarının düzenli olarak alınması gerekir. Günlük ihtiyaç duyulan miktar; 20 yaş üstü erkeklerde 90 mg, kadınlarda 75 mg'dır. Hamile kadınlarda bu değerler 85 mg'a, emziren annelerde ise 120 mg'a çıkar. Çocuklarda yaşa göre değişmekle birlikte ortalama 50 mg vitamin C alınması faydalı olacaktır.

MAYDANOZ VE BİBER C VİTAMİNİ DEPOSU

Kırmızı acı biber, kırmızı tatlı biber, yeşil tatlı biber, yeşil sivri biber ve maydanoz en çok C vitamini içeren sebzelerdir. Bunun yanında domates, çilek ve karpuz C vitamini yönünden kendinden çokça söz ettirir ancak maydanoz ve biber çeşitlerindeki kadar değildir. Dolayısıyla çilek, domates, taze fasulye, kavun, şeftali gibi sebze ve meyveler, tabi ki bu gıdaların alımı kontrendike olmayan hasta grubunda, bolca tüketilmelidir ancak özellikle C vitamini almak isteniyorsa en iyi kaynakların maydanoz ve bibergiller olduğu unutulmamalıdır."