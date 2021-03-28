'Şeker hastaları pandemi sürecinde kontrollerini aksatmamalı'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl, diyabette düzenli takibin önemini, hastaların pandemide alması gereken önlemleri ve dijital uygulamalarla uzaktan hasta takibi hakkında bilgi verdi. Diyabetli hastaların kontrollerinin aksamasının kan şekeri ayarlarının bozulmasına yol açacağını söyleyen Anıl, "Diyabet yani şeker hastalığı, pandemi sürecinde düzenli kontrolleri aksatılan kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Diyabetli hastaların kontrollerinin aksaması, kan şekeri ayarlarını bozarak, kısa ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastaların pandemi sürecinde de kan şekeri ayarlarını kontrol altında tutabilmeleri için doktorlarına uzaktan erişim sağlayabilmeleri önem taşıyor. Covid-19 gerçekten ciddi bir enfeksiyon ve inflamasyon, çok ciddi bozukluklara yol açabiliyor. Muhtemelen diyabetli hastalarımız, bu virüsü daha kolay alıyorlar. Daha önemlisi, diyabet zaten kan şekeri ayarsızlığı nedeniyle genel olarak bir bağışıklık zafiyeti yaratabiliyor. Bundan dolayı viral yük, yani bireyin aldığı virüs yükü daha fazla olabiliyor. Eğer diyabet hastamız kontrollüyse, periyodik kontrollerini erteletebilir. Buradaki en önemli ayrıntı, kan şekeri takiplerini düzenli yapmalılar. Mümkünse hekimlerine uzaktan erişmeye çalışmalılar. Kan şekerinin düzenli gitmesi için yaşam tarzı düzenlemeleri, diyet ve egzersiz çok büyük önem taşıyor. İlaçlarını düzenli kullanmaları da önemli" diye konuştu.