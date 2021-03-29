MHP'li Başkan kök hücre nakli bağışı yaptı

MHP Karasu İlçe Başkanı Münir Ali Kara kök hücre nakli bağışı yaptı. Hastane yatağından basın açıklaması yapan Başkan Kara, "Herkesi kök hücre nakli bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Her hafta MHP ilçe merkezinde yaptığı basın toplantısını bu kez ameliyat olduğu hastaneden yapan Başkan Kara, "Bu kez siyaset değil, siyaset dışı olan hayati bir konuyla ilgili açıklama yapıyoruz. Kök hücre bağışçısı olduğumuzu duyan pek çok tanıdığımızın bu konuda bir fikri olmadığını aksine korkuları olduğunu gördüm. Onun için de bu işlemin ne kadar ağrısız, acısız bir yöntem olduğunu göstermek amacıyla canlı yayınla size seslenmek istedim.



Kemik iliği bağışçısı olmak için Kızılay'a gidip ya da en yakın kan toplama aracına başvurup, kök hücre bağışçısı olmak istediğinizi iletiyorsunuz" dedi.

Süreçle ilgili konuşan Başkan Kara, "Ardından sizden üç tüp kan alınıyor. Minik tüpler. Korkmanıza gerek yok. Bu işlem form doldurma da dahil olmak üzere 3 dakikanızı alıyor.



Sonrasında sizin iliğiniz Türkök'e kaydediliyor. Bu andan itibaren ihtiyaç sahibi biri çıkana kadar sizin kaydınız sistemde kalıyor. Zaten nakil yapılabilmesi için gereken oran anca 600-700 binde bir olarak gerçekleşiyor. Bu da milyonda bir ihtimal ve mutlaka bağışçı sayısı artması gerekiyor" diye konuştu.

Gerekli sonuçların olumlu olması durumunda bütün işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından halledildiğini belirten Kara, Ülkemizde acil kök hücre bağışı bekleyen 2 bin civarında hastamızın olduğu tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan ve 2015 yılında kök hücre nakline başlayan Türkök, bu tarihten bu yana 5 binin üstünde nakil işlemi gerçekleştirmiştir. Bu nakillerde yüzde seksen oranında başarı elde edilmiş ve bu şekilde hastaların yüzde 80'i sağlığına kavuşmuştur. Sizi de kök hücre nakli bağışçısı olmaya davet ediyorum "dedi.